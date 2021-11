Beautiful puntate America, svolta per Eric e Quinn: la Fuller in lacrime

La storia d’amore di Quinn ed Eric sta subendo duri colpi nelle puntate di Beautiful che stanno attualmente andando in onda in America. Negli episodi italiani, il patriarca della famiglia Forrester ha deciso di chiudere il loro matrimonio dopo aver scoperto l’inganno su Ridge e Sheila. Ma il peggio deve ancora venire. Le anticipazioni segnalano che dopo ciò per la coppia torna il sereno. La situazione, però, torna a essere complicata quando Quinn tradisce Eric con Carter.

Come sempre, a svelare il segreto della Fuller è una Logan, questa volta Brooke. Ed ecco che avviene una nuova rottura tra loro. Dopo aver pensato al divorzio, Eric decide di fare un passo indietro e chiede a Quinn di fare ritorno in casa Forrester, non sapendo che tra lei e Carter è nato intanto un sentimento. Consapevole di avere una disfunzione erettile, il padre di Ridge propone a sua moglie e al suo amante un accordo folle. I due possono continuare a vedersi di nascosto, così che la Fuller possa vivere la sua passione.

Katie e Ridge vengono a conoscenza di questo assurdo piano e, tramite loro, Eric si rende conto di aver commesso un errore. Così dà un ultimatum a sua moglie: se vuole tornare a essere la signora Forrester, deve dire addio a Carter e accettare il suo problema intimo. Quinn non vuole perdere Eric e così saluta per sempre il suo amante.

Ma attenzione, perché tra loro si inserisce Donna, l’unica che riesce a dare dei benefici al Forrester. Quinn, però, non ci sta e chiede al marito di allontanarsi definitivamente dalla Logan. E così il Forrester fa. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano una lunga riflessione per Quinn, che decide di lasciare libero suo marito di stare con chi vuole.

Ebbene, la Fuller trova Eric immerso nei suoi pensieri e inizia un lungo discorso. La designer di gioielli è convinta che entrambi hanno bisogno di ritrovare la strada giusta. Quinn vorrebbe che lo facessero insieme, ma lo lascerà libero se lui lo vorrà. Gli assicura che lo ama profondamente, sebbene sia pronta a lasciarlo andare per la sua strada.

La Fuller propone così di chiudere il loro matrimonio per la felicità di lui. Spera che Eric faccia la scelta giusta, ma la sua reazione le fa credere che sia d’accordo a dividersi. Infatti, il Forrester resta in silenzio e non dice nulla, fino a quando a non inizia a suonare al pianoforte It Had to Be You.

A questo punto, Quinn comprende che anche Eric ha intenzione di recuperare ciò che hanno perduto insieme, come una coppia. La madre di Wyatt non riesce a trattenere le lacrime e il pubblico americano ha così assistito a un momento super emozionante. Eric assicura a Quinn che lei è sua moglie e quella è casa sua.

Dunque, sembra proprio che tra loro torni finalmente il sereno. La Fuller è sopraffatta dall’emozione e bacia appassionatamente suo marito, pronta a ricominciare da zero la loro soria d’amore.