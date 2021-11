Beautiful, Thomas contro Carter per amore? La svolta inattesa

Dopo ciò che è accaduto nella puntata andata in onda ieri in America, le anticipazioni americane puntano su nuove e inaspettate coppie

Nella trama di Beautiful attualmente in onda in America potrebbe accadere qualcosa che nessuno aveva previsto. Ebbene, potrebbero presto ritrovarsi uno contro l’altro Thomas e Carter. Le loro vite non si sono mai incrociate finora o almeno non sul campo sentimentale. In effetti, l’avvocato si è sempre tenuto a distanza dagli amori dei Forrester. Eppure qualcosa in lui è cambiato e ora è al centro della scena, tra tradimenti e storie d’amore segrete.

Dopo aver detto addio a Quinn, Carter si avvicina a Katie. E sembra che tra loro stia nascendo una grande love story, con Bill pronto a tutto pur di riconquistare la madre di suo figlio Will. Invece, Thomas si invaghisce di Paris Buckingham, la sorella minore di Zoe. Il pubblico italiano ancora deve fare la conoscenza di questo personaggio. Intanto, le anticipazioni americane fanno sapere che la ragazza inizia una relazione con Zende alla Forrester Creations.

Nei confronti di Thomas non sembra provare dei sentimenti che vanno oltre l’amicizia, tanto che iniziano una convivenza con tranquillità. Non sa che, in realtà, il figlio di Ridge sta ormai archiviando definitivamente la sua ossessione nei confronti di Hope e sta voltando pagina immaginando un futuro insieme a lei. Ben presto, Thomas confessa a Paris di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Nel frattempo, la giovane Buckingham continua la sua love story con Zende e si confida con Carter! Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda ieri in America, il pubblico ha intravisto una certa chimica tra Paris e l’avvocato! Innanzitutto, la ragazza fa sapere al legale della famiglia Forrester che Thomas sta lasciando l’appartamento.

Dopo aver saputo che il figlio di Ridge prova qualcosa per lei, Paris decide di mettere dei paletti. Non vuole che la loro amicizia si rovini e, pertanto, gli chiede di mettere fine alla loro convivenza. Parlando di questa situazione, la Buckingham chiede a Carter di mantenere il silenzio con Zende.

L’avvocato ironizza su quanto sta accadendo, facendo notare alla ragazza che è “una donna molto richiesta”. Insieme scherzano e ridono, fino a quando Paris si ritrova a riflettere su come pagherà l’affitto ora che Thomas lascerà l’appartamento. Non ha problemi economici, ma intende utilizzare il denaro nel modo opportuno.

A questo punto, Carter si fa avanti e si propone come aiuto finanziario, ovvero sarà il suo consigliere fidato su come spendere il denaro. Ed è proprio in questa fase della puntata che i telespettatori americani hanno notato il feeling che in realtà c’è tra Paris e Carter, a cui nessuno finora aveva fatto caso.

In ogni caso, la Buckingham accetta il suo aiuto e si dice certa del fatto che l’avvocato presto avrà al suo fianco una donna intelligente e molto fortunata. Da come si stanno mettendo ora le cose, la donna che renderà felice Carter potrebbe non essere Katie. Non solo, potrebbe non essere Bill il rivale in amore dell’avvocato, bensì Thomas!

Che lo Spencer sia disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole è ormai risaputo, ma il figlio di Ridge ha dimostrato più volte di avere un’instabilità mentale. Dunque, Carter presto potrebbe ritrovarsi in serio pericolo! Bisognerà anche capire che fine farà Zende in questa situazione.