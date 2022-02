Beautiful, Eric tra Brooke e Ridge: Thomas confesserà l’inganno

Mentre Brooke e Ridge si lasciano le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Eric si schiererà. Come sempre, il patriarca della famiglia Forrester vorrà vederci chiaro su quanto sta accadendo alla coppia e si posizionerà dalla parte della Logan. Anche questa volta tiferà per il loro amore e consiglierà a Brooke di non buttarsi giù e di combattere per il suo matrimonio. Dall’altra parte, però, ci sarà un Ridge ormai troppo deluso, che non metterà in conto un ritorno insieme alla moglie, anzi.

Ridge decide di lasciare Brooke dopo aver scoperto del bacio scattato con Deacon la notte di Capodanno. Sebbene lui in passato abbia commesso molti errori con la Logan, non le concede il suo perdono e si fa consolare da Taylor. Proprio con quest’ultima scatta un bacio passionale e decide addirittura di togliersi la fede dal dito. La Hayes vedrà il suo sogno realizzarsi, insieme a Steffy e Thomas, ma vorrà comunque andare con calma. Sa bene che la rottura per i Bridge è ancora fresca.

Nei prossimi episodi in onda in America, Eric riceverà una chiamata da Brooke e ascolterà la sua voce angosciata. Non passerà molto tempo prima che il Forrester si precipiti a casa della Logan per conoscere tutta la storia. La madre di Hope si incolperà ancora per essersi ubriacata quella notte, non sapendo che su questo c’è lo zampino di Sheila. Sebbene Eric sia contrario ai tradimenti, capirà Brooke e non le darà colpe per questa sua caduta.

Il Forrester sarà consapevole del fatto che l’alcol abbia giocato un ruolo importante quando la Logan ha baciato Deacon. Nonostante comprenda il punto di vista di Ridge, nelle prossime puntate americane di Beautiful rimarrà saldamente sul team Bridge e penserà di dover fare qualcosa. Sfortunatamente, Ridge non sarà per nulla d’accordo con suo padre.

Vorrebbe, invece, che Brooke accettasse la loro rottura. Mentre Eric consolerà la Logan, Taylor parlerà con Ridge. La psicologa sarà confusa e combattuta sull’andare avanti con il padre dei suoi figli. Lo stilista continuerà a mostrarsi deciso nella sua scelta e vorrà lasciarsi la Logan alle spalle. In seguito, Thomas parlerà del suo inganno e ammetterà di aver ostacolato Brooke.

Come già anticipato, il giovane prende in mano la situazione e tenta in tutti i modi di evitare che la Logan si metta in contatto con suo padre, a cui sottrae il cellulare. Mentre Liam andrà in missione per Hope, Thomas dovrà restituire a Ridge il suo telefono, con riluttanza. Il ragazzo dovrà ammettere di essersi messo in mezzo tra lui e Brooke.

Ma Ridge, questa volta, non avrà tempo per soffermarsi sulla manipolazione di Thomas e gli toccherà leggere tutti i messaggi che la Logan gli ha inviato. Suo figlio ne avrà cancellati alcuni, ma quelli presenti basteranno a portare lo stilista a decidere di avere un’altra conversazione seria con Brooke. In questo modo, potrà mettere nuovamente in chiaro la situazione: tra loro è finita.