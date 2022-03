Beautiful, Thomas in pericolo: ecco cosa fa per Brooke, la sfida inattesa

Due cattivi che si uniscono sarebbe lo scenario perfetto per sabotare Brooke, ma Thomas non è più quello di un tempo

Si può ufficialmente dire che Thomas in Beautiful ha avuto un cambiamento davvero notevole. Il suo personaggio si è ormai riscattato da quel ragazzo che un tempo avrebbe commesso qualunque tipo di gesto pur di raggiungere i suoi obbiettivi. Eppure ora che si ritrova ad ascoltare il subdolo piano di Sheila contro Brooke, appare sconvolto. La Logan è la sua nemica numero uno, ma non ha alcuna intenzione di metterla in pericolo. Infatti, sfida la Carter per proteggere sia lei che suo figlio Douglas.

Il pubblico di Canale 5 avrà la prima conferma del cambiamento di Thomas nelle prossime settimane, quando riesce a riportare tutto al proprio posto con il vero risultato del test di paternità fatto da Steffy. In seguito, i telespettatori lo vedranno salvare Bill e Liam dal carcere. Dunque, il figlio di Ridge si sta riscattando a dovere dall’immagine di cattivo della soap opera. E continua a farlo anche quando si tratta di Brooke. Certo, è felice di sapere che suo padre vuole divorziare dalla Logan e che si sta riavvicinando a sua madre Taylor.

Nonostante ciò, non accetta il comportamento di Sheila. Come già anticipato, è lui il primo a scoprire che è colpa della Carter se Brooke cede all’alcol durante la famosa vigilia di Capodanno. Proprio quella notte la vita della Logan subisce una triste svolta, che si scambia un bacio con Deacon provocando la rottura con Ridge. Avendo compreso che c’è lo zampino di Sheila in tutto questo, Thomas vuole vederci chiaro.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che lo stilista si reca nella stanza d’albergo della Carter e inveisce contro di lei. Il figlio di Ridge le fa notare quanto sia malvagio indurre un ex alcolizzato a bere. A questo punto, costringe la temutissima dark lady a rivelare esattamente il suo subdolo piano e resta sconvolto nell’apprendere tutta la verità.

Thomas non può non pensare al fatto che Douglas si trovasse lì quella notte e si preoccupa immaginando cosa sarebbe potuto accadere se Brooke si fosse messa al volante. Sheila sostiene che nessuno si è fatto male, fatta eccezione per il cuore della Logan. Ma Thomas non può restare a guardare: avverte Sheila di stare lontana da Brooke e di smetterla di prenderla in giro.

La Carter, però, continua a non essere d’accordo, ovviamente. Crede che lei abbia acceso solo un fiammifero, mentre è stata la Logan ad appiccare il fuoco con il suo tradimento. Non solo, gli fa notare che questa è l’occasione giusta per lui di liberare definitivamente Ridge dalla presenza di Brooke.

Ma queste sue parole non convincono Thomas, il quale sente ancora che Sheila sia andata troppo oltre. Ora la Carter vuole assicurarsi che questo rimanga un segreto. Di certo non vuole che lo stilista riveli a tutti il suo piano subdolo, in quanto andrebbe sicuro a provocare l’ira di Steffy e Finn.

Dunque, tenendo conto che Sheila è una persona completamente fuori di testa, Thomas è in pericolo ora che conosce il suo segreto. La Carter potrebbe decidere di chiudergli la bocca usando i suoi metodi! Va precisato che il pubblico di Canale 5 assisterà a questa fase della trama di B&B solo tra qualche tempo.