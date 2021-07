Beautiful anticipazioni americane: Bill dovrà ringraziare Thomas, confronto

Nelle prossime puntate in onda in America sarà il giovane Forrester, inaspettatamente, a mettere in guardia gli Spencer sulle reali intenzioni del loro fidato amico, dopo essere stato salvato da Hope

Thomas svelerà a Bill la verità su Justin nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che il Forrester, per la prima volta, sarà dalla parte degli Spencer e cercherà di aiutarli a capire chi è davvero il loro fidato avvocato. In particolare, il figlio di Ridge si recherà in prigione e rivelerà a Bill il sabotaggio legale progettato da Justin per tenere lui e Liam dietro le sbarre.

Impossibile non immaginare la furia di Bill che esploderà dentro il carcere. Prima di ciò, nei prossimi episodi in onda in America, Hope sarà l’eroina che salverà Thomas, il quale si trova attualmente chiuso in una gabbia. Il giovane stilista scopre la verità sulla morte di Vinny. Il suo amico decide di togliersi la vita, gettandosi sotto l’auto guidata da Liam.

In questo modo, è convinto che permetterà a Thomas di avere la vita che sogna insieme a Hope. E mentre Liam e Bill sono in prigione, il Forrester trova queste importanti prove e si reca subito da Justin. Un grande errore quello che commette Thomas, ignaro delle reali intenzioni del fidato avvocato degli Spencer.

Quest’ultimo lo rapisce e lo rinchiude in una gabbia, dalla quale non potrà rivelare a nessuno ciò che ha scoperto su Vinny. Perché mette in atto questo folle piano? Justin, dopo le umiliazioni subite da Bill, crede che questo sia il momento giusto per impossessarsi della Spencer Publications. Dunque, non ha alcuna intenzione di liberarli dal carcere.

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, ci sarà preoccupazione per l’improvvisa scomparsa di Thomas. Hope inizierà a nutrire dei sospetti su Justin e riuscirà così a trovare il Forrester. A questo punto, avrà inizio una lotta disperata per la Logan, che farà di tutto pur di salvare Thomas.

Le anticipazioni segnalano che Hope riuscirà nel suo intento e il Forrester tornerà in libertà. Potrà così svelare le prove sul suicidio di Vinny e salvare Liam e Bill dal carcere. Baker li farà uscire di prigione? Nel frattempo, Thomas avrà un confronto con il capo della Spencer Publications.

Tra loro non c’è mai stata simpatia, ma questa volta Bill dovrà ringraziare il Forrester. Sicuramente lo Spencer perderà la calma quando scoprirà il subdolo piano del suo fidato amico, il quale avrà anche cancellato il video che prova il suicidio di Vinny.

L’assenza di reali prove sulla morte di Walker potrebbe rimandare il rilascio di Liam e Bill. La parola di Thomas basterà? Si pensa che, attraverso un esperto di tecnologia, sarà possibile recuperare il video e gli Spencer torneranno così in libertà.