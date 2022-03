Beautiful, Steffy incinta: Thomas sabota il piano, ma Hope lascia Liam

Cosa accade nelle prossime puntate italiane di Beautiful? La trama si concentra sulla gravidanza di Steffy, la quale decide di effettuare il test di paternità per scoprire chi tra Liam e Finn sia il padre del figlio che aspetta. Quando scopre di essere incinta ovviamente è felice di mettere al mondo un altro bambino, ma la situazione per lei ora è complicata. Non sa davvero chi possa essere il papà del bimbo che porta in grembo e, alle sue spalle, qualcuno di inaspettato agisce per dare una possibilità a Thomas con Hope.

Di chi si tratta? Di Vinny Walker, il caro amico del giovane stilista. Il ragazzo decide di mettere le mani sul test di paternità, in quanto lavora in ospedale, e di far risultare Liam come il padre del figlio che aspetta Steffy. La notizia è devastante per le coppie, tanto che Finn e Hope si trovano in serie difficoltà. Infatti, i due non sanno come affrontare tutto questo, visto che ormai sembra certo che Steffy e Liam avranno un altro figlio insieme. Ad avere dei sospetti è Thomas, il quale crede che appunto il suo amico abbia messo le mani sul test.

Pertanto, decide di rintracciare Vinny per sapere se avesse alterato i risultato. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, nel frattempo, Finn si scaglia contro Liam. Gli rinfaccia i modi con cui ha trattato Steffy e Hope negli anni. Ed ecco che la Forrester decide segretamente di partire per Parigi, con lo scopo di risparmiare al medico il peso di guardare lei e Liam crescere insieme un altro bambino.

Fortunatamente, Finn riesce a fermare Steffy in tempo. Thomas raggiunge intanto Vinny. Tra loro avviene un’accesa discussione all’interno del laboratorio delle analisi. La scazzottata finisce con Walker che confessa di aver manomesso il test di paternità e di aver reso Liam il padre del bambino anziché Finn. A questo punto, Thomas si precipita a casa di Hope per darle la notizia.

Tutto a questo punto dovrebbe tornare al suo posto, ma non per i Lope. Mentre Steffy e Finn finalmente sembrano ritrovare la serenità di un tempo, ecco che Hope e Liam hanno ancora qualche problema da risolvere. Impossibile per la giovane Logan dimenticare che, ancora una volta, suo marito è finito tra le braccia di Steffy.

Immaginarlo insieme a lei mentre le dichiara il suo amore, la porta al punto di chiedere allo Spencer una separazione formale. Wyatt si sente in colpa per il fatto che la sua vita sentimentale con Florence stia prendendo una svolta positiva, mentre quella di Liam potrebbe prenderne una in negativo. I due fratelli Spencer, però, si confrontano e giurano di sostenersi a vicenda qualsiasi cosa accada.