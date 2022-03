Beautiful puntate America, la soap cambierà per sempre: “Sarà scioccante”

Prossimamente avverrà una svolta scioccante nelle puntate americane di Beautiful. Ad annunciarlo, diverse settimane fa, è stato il produttore Casey Kasprzyk. Da quel momento, il pubblico si è parecchio preoccupato su ciò che potrebbe accadere alle Logan, ai Forrester, agli Spencer e a tutti gli altri protagonisti della soap opera americana. A parlare ora ci pensa nuovamente il produttore, il quale si confronta con Annika Noelle (Hope) e Scott Clifton (Liam) durante una puntata di Bold Live.

Ci sarà uno shock che cambierà per sempre la soap opera, questo ormai è chiaro. Ma cosa accadrà davvero? Da quando è stata data questa anticipazione sul futuro di B&B, i telespettatori hanno iniziato a fare delle teorie, immaginando cosa accadrà nelle prossime puntate. Il produttore ha avvertito tutti: dopo questa svolta, la trama non sarà più la stessa. Tra le tante teorie c’è quella su un salto temporale, però ora viene smentita dallo stesso Kasprzyk. Mentre Annika Noelle crede che potrebbe essere divertente fare un passaggio del genere, il produttore frena tutti.

Non ci sarà nessun salto temporale. In realtà, chi lavora dietro la trama di Beautiful aveva già chiarito che non ci sarebbe mai stato un cambiamento del genere. Ci tiene poi a precisare che questo non è uno scherzo, anzi. “Questo è reale, c’è un momento scioccante”, rivela ai telespettatori Kasprzyk. L’evento potrebbe, però, non essere all’altezza del clamore che in questo mese si è fatto sentire. Ma attenzione perché il produttore fa una promessa.

“Non sarà deludente. Sarà un momento scioccante, dovrete solo restare lì. Ci stiamo spingendo verso di essa e ci stiamo avvicinando”

Dunque, sembra proprio che i telespettatori non resteranno delusi da questo nuovo colpo di scena. Questa è sicuramente un’anticipazione che rassicurerà quella parte del pubblico che crede che il tutto non rispetterà le alte aspettative. La curiosità, dopo queste parole, si è accesa ancora di più! Se, appunto, il produttore ha assicurato che “ci siamo spingendo verso di essa”, vuol dire che la trama attualmente in onda in America porterà a questo momento sconvolgente.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge protagonisti della svolta?

Molto probabilmente si tratterà di qualcosa che non è mai accaduto nella longeva soap opera. Facendo il punto della situazione, attualmente al centro della scena ci sono Brooke e Ridge, i quali stanno affrontando una vera e propria rottura. Il Forrester sembra non riuscire a perdonare il tradimento della moglie, tanto che soddisfa i desideri di Thomas e Steffy, lasciandosi consolare da Taylor.

In tutto questo, a remare contro i Bridge c’è Sheila. Quest’ultima rivela solo a Thomas il suo grande segreto, riguardante quella famosa notte di Capodanno. Sarà la temutissima dark lady a regalare il colpo di scena tanto atteso? Anche Deacon potrebbe sorprendere tutti. Bisognerà comunque fare attenzione a Steffy, prontissima a mettere le Logan all’angolo.