Beautiful puntate America, Brooke e la scelta su Ridge: Taylor a un bivio

Come fanno sapere le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke prende una decisione sofferta su Ridge. La storia dei Bridge sembra essere giunta al capolinea ormai. Ma si sa che loro si ritrovano sempre e di questo ne è consapevole anche Taylor, la quale preferisce non sognare troppo. E probabilmente fa anche bene. Nella camera da letto, la Hayes infatti ferma il suo ex marito quando tra loro scatta un bacio bollente. Crede che sia troppo presto per Ridge sapere se sia il caso di andare avanti oppure no.

Nessuno riesce a stare da solo in questa soap opera, tanto meno il Forrester. Dunque, dopo la rottura con Brooke, Ridge si getta tra le braccia di Taylor, proprio come hanno sempre desiderato Steffy e Thomas. Sarà troppo presto per lo stilista farsi consolare dalla sua ex moglie? Fino a qualche giorno fa, non avrebbe mai lasciato Brooke e ora, invece, si sente così vicino a Taylor. Quest’ultima non è una donna ingenua e sa che, legandosi di nuovo a lui, potrebbe restare scottata per l’ennesima volta.

Brooke continua a sentirsi in colpa per il tradimento con Deacon. Non sa – questo solo Thomas lo sa – che dietro quanto accaduto quella ormai famosa vigilia di Capodanno c’è lo zampino di Sheila. Pertanto, continua a incolpare se stessa per tutto quanto. Chiaramente non è la Carter a spingere Brooke a baciare Deacon. La sua colpa è quella di aver scambiato le bottiglie analcoliche con delle bevande alcoliche.

Da ubriaca la Logan avrebbe potuto comunque contenersi. Ma si sa i tradimenti nella soap di Beautiful sono all’ordine del giorno e Brooke questa volta sta soffrendo parecchio. Le anticipazioni americane rivelano che Taylor crede che sia troppo per Ridge sapere se è pronto ad avere un futuro con lei. La Hayes vuole che affrontino tutto con calma e ammette di non aver mai smesso di amarlo.

A questo punto, Ridge la bacia di nuovo e restano sdraiati insieme nel letto. Nel frattempo, arriva per Hope il momento di scoprire che tipo di scelta ha appena fatto sua madre. Brooke fa sapere a sua figlia di aver appena detto a Ridge che intende lasciarlo libero, anche di ritrovare la felicità con Taylor. Ma Hope non accetta questa decisione: sente che sua mamma dovrebbe continuare a combattere.

Brooke inizia a credere, però, che Stephanie avesse ragione in passato quando tentò più volte di allontanarla da Ridge. La moglie di Liam si rifiuta di permettere a sua mamma di rinunciare alla sua vita con Ridge.

Chiaramente, la Logan ammette che una parte di lei spera che suo marito torni e che perdoni i suoi errori. Allo stesso tempo, è troppo sconvolta dal momento che non avrebbe mai voluto che il suo matrimonio andasse in pezzi in questo modo.

Mentre Brooke decide di farsi da parte, Taylor cosa farà? Sembra che nelle prossime puntate americane continuerà a tenere il freno a mano tirato. E forse farà anche bene, visto che la Logan tornerà sui suoi passi. La madre di Hope cambierà presto idea sulla sua lotta per Ridge!