Beautiful anticipazioni americane: Ridge giura vendetta per Steffy e Finn

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Ridge sarà pronto a vendicarsi. Sembra, però, che ancora la verità sia lontana per quanto riguarda Sheila Carter come la colpevole della morte di Finn. Nelle prossime puntate in onda in America, Steffy si sveglierà dal coma, ma subito si intuirà che c’è qualcosa che non va. Infatti, dall’anteprima degli spoilers è possibile vedere la giovane Forrester molto confusa. Pare proprio che la stilista non ricorderà proprio nulla di quanto accaduto nel vicolo de Il Giardino.

Come già anticipato, l’ipotesi più probabile è che Steffy perda la memoria. Non si sa quanto ricorderà la figlia di Ridge, ma sicuramente sarà ancora troppo confusa per rivelare a tutti la verità dei fatti. Sheila ha con lei uno scontro violento nel vicolo del famoso locale di Los Angeles. Furiosa per le minacce che la Forrester continua a lanciarle, estrae una pistola e gliela punta contro. Proprio in questo momento arriva Finn, che muore per salvare Steffy. Il colpo mortale raggiunge proprio la zona dell’intestino del giovane medico.

Così, Sheila uccide Finn, il figlio appena ritrovato. Non soddisfatta, raggiunge il suo scopo e spara anche a Steffy, ferendola gravemente. Dopo di che, la Carter va via facendo sì che la scena appaia come una rapina finita male. Secondo le anticipazioni di Beautiful, a trovare i due coniugi Finnegan è Deacon, ignaro di ogni cosa. Subito, il padre di Hope chiama i soccorsi e supplica entrambi a rimanere in vita.

Purtroppo, i medici che arrivano sul posto spezzano le speranze di Deacon, annunciando che Finn è morto. Steffy finisce in coma e in ospedale a dare aggiornamenti ai suoi cari ci pensa Bridget, da poco tornata a Los Angeles per dare una mano nella struttura come medico. E mentre Sheila dovrà combattere con i sensi di colpa per via della morte di Finn, Taylor finirà per crederle.

Nelle prossime puntate americane, la Hayes vorrà addirittura dare supporto alla dark lady, non sapendo ovviamente che è lei la colpevole di tutto. Quando Steffy si sveglierà dal coma non darà alcun nome. Dunque, sembra che abbia dimenticato l’accaduto a causa del trauma subito. Invece, Ridge apparirà davvero abbastanza furioso per la morte di Finn e la situazione che sta vivendo sua figlia.

Ebbene, il Forrester farà una dichiarazione molto forte: giurerà vendetta. Sheila dovrà combattere per mantenere nascosto tutto quanto. Ma si sa, a Los Angeles nessun segreto resta tale, viene sempre tutto a galla. Nonostante ciò, pare che bisognerà ancora attendere prima che Ridge scopra che dietro tutto c’è proprio lo zampino di Sheila!

Chiaramente lo scopo dello stilista sarà quello di assicurare la Carter alla giustizia. Questo momento potrebbe tardare ad arrivare e, intanto, la Carter potrebbe mettere in pericolo qualche altra vita! Thomas, ad esempio, rischierà parecchio visto che conosce il suo piano segreto contro Brooke.