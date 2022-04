Beautiful anticipazioni americane, Bridget torna! Cosa c’è da sapere

Ebbene sì, ormai è ufficiale: Bridget Forrester farà il suo ritorno in Beautiful! Una grande notizia per i fan della longeva soap opera. Indubbiamente, la figlia di Brooke ed Eric è uno dei personaggi più apprezzati da sempre. I telespettatori americani sognano, da diverse settimane, il suo ritorno. Ed ecco che i produttori li accontentano e la piazzano al centro della trama in un momento molto delicato della trama. Ne stanno accadendo davvero di tutti i colori! I ritorni di Deacon Sharpe e Sheila Carter portano scompiglio nelle vite di tutti i protagonisti!

Innanzitutto, la dark lady arriva e comunica di essere la madre biologica di Finn. Steffy non dà alcuna opportunità alla donna di far parte delle loro vite e a minacciarla ci pensa anche Brooke. Quest’ultima, però, finisce vittima di un suo piano di vendetta: fa in modo che durante la vigilia di Capodanno si ubriachi. Così la Logan si scambia un bacio con Deacon! Tale tradimento causa la rottura dei Bridge e non solo. Attraverso Thomas, Steffy riesce a scoprire la verità sull’accaduto e decide di affrontare Sheila, mettendosi in serio pericolo.

Sebbene sia felice che ora Ridge e Taylor siano di nuovo vicini, non può accettare che Brooke sia fatta fuori attraverso un piano di vendetta della Carter. Ma le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che questo confronto si conclude in modo tragico! Per sbaglio, Sheila spara a Finn, il quale finisce a terra in un mare di sangue. Ancora non è chiaro se muoia, il pubblico americano lo scoprirà proprio stasera!

E sembra che anche per Steffy ci sarà un risvolto tragico! Nel frattempo, proprio mentre avviene questo dramma, Brooke sente al telefono la figlia Bridget. Quest’ultima le rivela di essere tornata a Los Angeles. Sta lavorando fuori dall’ospedale universitario per un po’, con lo scopo di dare una mano in città. La chiamata viene interrotta, ma Bridget promette a sua madre che presto si rivedranno!

C’è molta curiosità di conoscere il punto di vista di Bridget in tutta questa storia. In passato è stata lei vittima del tradimento di sua madre Brooke, che trascorse una notte di passione con suo marito Deacon. Durante questa serata, la Logan restò incinta di Hope. Un duro momento per Bridget, che con il tempo riuscì a perdonare sua madre.

I loro percorsi sentimentali si riunirono nuovamente quando la Forrester si innamorò di Ridge. Ora quale sarà il ruolo di Bridget in tutta questa storia? Il pubblico americano è curioso di scoprirlo e a breve ci saranno delle anticipazioni al riguardo! A interpretarla sarà sempre l’attrice Ashley Jones, suo volto dall’anno 2004.