Beautiful puntate America: Finn muore? Sheila lo spara, scena drammatica

Finn morirà dopo il colpo di Sheila? Le ultime anticipazioni americane di Beautiful sono scoppiettanti! Nella puntata andata in onda venerdì sera in America, i telespettatori americani hanno visto il medico in un lago di sangue tra le braccia di Steffy. Il tutto accade durante un acceso confronto in un vicolo del locale Il Giardino tra Sheila e la giovane Forrester. Quest’ultima scopre il suo segreto su Brooke, che sta mantenendo Thomas, e decide di affrontare la suocera. Ovviamente, la Carter non si lascia intimidire.

Steffy riesce a scoprire cosa nasconde Thomas su Sheila. Furiosa corre ad affrontare e si accende, come già anticipato, uno scontro molto pericoloso. Gli indizi avevano preannunciato che sarebbe avvenuto un tragico evento durante questo scontro. Per chi non lo sapesse, Sheila torna e annuncia di essere la madre biologica di Finn, proprio durante il suo matrimonio con Steffy. Sin da subito, i Forrester mettono in guardia la Carter, mantenendo da lei le distanze. Anche Brooke fa lo stesso e cade nel piano di vendetta della temuta dark lady.

Nel frattempo, Thomas scopre il folle piano di Sheila contro la Logan e inizia a mostrarsi tormentato. Lo strano comportamento del fratello allarma Steffy, che arriva finalmente alla verità. Quando affronta la Carter, la figlia di Ridge si mette in serio pericolo. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la Forrester avverte la sua nemica: non avrà mai un posto nella vita di Finn e Hayes, soprattutto dopo ciò che ha fatto a Brooke.

Sheila si infuria e stringe Steffy contro un cassonetto che si trova nel vicolo. La Forrester le consiglia di lasciarla andare, mentre Ridge invita Taylor a mantenere le distanze dalla Carter. Non sanno che la loro figlia si trova in pericolo! Intanto, Finn guarda il suo cellulare e capisce che c’è qualcosa che non va, in quanto nota la sparizione improvvisa di sua moglie.

Rintraccia il telefono di Steffy e corre subito verso Il Giardino. Qui sta proseguendo lo scontro e, improvvisamente, Sheila lascia andare la stilista, affermando di non voler causare male a nessuno. Vuole solo far parte della loro vita. Ma Steffy ribadisce che questo non accadrà mai. Non solo, le comunica che rivelerà tutto a Finn su ciò che ha scoperto e su quello che sta accadendo.

“Non li vedrai mai più”, queste parole di Steffy risuonano nella mente di Sheila come un terribile rumore. A questo punto, tira fuori una pistola. Proprio quando si gira per sparare Steffy, Finn appare e corre, posizionandosi tra di loro! Il proiettile prende in pieno l’intestino del medico, che cade su un mucchio di spazzatura.

La figlia di Ridge è scioccata e piange sul corpo del marito, notando che c’è molto sangue. Una scena commovente e abbastanza drammatica, durante la quale lei lo implora di restare sveglio. Finn sembra in punto di morte mentre ribadisce tutto il suo amore a Steffy.

Quando chiude gli occhi, la Forrester urla di dolore e anche Sheila non trattiene le lacrime. Ma quando la figlia di Ridge tenta di chiamare il 911, la Carter le punta nuovamente la pistola contro.

Finn morirà? Sicuramente Steffy non perderà la vita, in quanto le anticipazioni americane la vedono ancora in vita. Purtroppo, per il momento, non si sa ancora che fine farà il medico. Sembra, inoltre, che Deacon avrà un ruolo in tutto questo.