Beautiful, Deacon troverà Finn in fin di vita? Le anticipazioni americane

Un dramma sta per colpire la trama di Beautiful nelle prossime puntate americane, questo ormai è certo. Secondo le ultime anticipazioni, Sheila combinerà un disastro e Finn potrebbe essere la sua vittima. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori americani vedranno Thomas farsi prendere dal panico per lo stato mentale di Sheila. Ridge parlerà con Taylor ed esprimerà tutta la sua preoccupazione per la presenza della Carter nelle loro vite. Thomas ascolterà tale conversazione e si innervosirà ancora di più.

Lui è l’unico a essere a conoscenza del folle piano di Sheila contro Brooke. Anche Steffy scopre l’accaduto e decide di avere con lei un confronto molto rischioso. Ma pare che non saranno loro le vittime della Carter! Al momento, le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Deacon si ritroverà ad affrontare un dramma inaspettato. Inizialmente sentirà un trambusto nel vicolo vicino a Il Giardino. Si recherà sul posto e avrà di fronte una scena sconvolgente! Di cosa si tratterà?

Tutti gli indizi indicano che Sheila ferirà accidentalmente suo figlio John ‘Finn’ Finnegan! Per chi se lo fosse perso, la Carter è la madre biologica del marito di Steffy! Quest’ultima, sin da subito, avverte la dark lady che non potrà mai far parte della loro famiglia. Ma questo non ferma Sheila, disposta a tutto pur di stare vicina al figlio ritrovato.

In ogni caso, Deacon dovrà calmare Sheila, che si scontrerà subito con Li Finnegan, la donna che ha cresciuto Finn. Quest’ultima sarà convinta del fatto che la Carter non meriti di essere considerata la mamma del medico e si accenderà tra loro una discussione. In questo conflitto, Taylor sentirà il bisogno di intervenire. La Hayes si unirà a Ridge e Thomas per supportare Steffy.

Come già anticipato, si era capito da tempo che la giovane stilista avrebbe dovuto presto vivere un dramma e sembra proprio che riguardi il suo Finn. Steffy dovrà affrontare alcuni momenti drammatici e avrà bisogno della sua famiglia. Nel frattempo, farà il suo ritorno in scena un volto familiare abbastanza amato dal pubblico.

È possibile che si tratti di Bridget Forrester, la quale potrebbe di certo regalare non pochi colpi di scena con il suo arrivo a Los Angeles. Non resta che attendere per scoprire se tutti questi indizi corrisponderanno a ciò che accadrà nella soap opera di B&B!

Nel frattempo, il pubblico americano attende con ansia di scoprire quale sarà la svolta scioccante che cambierà per sempre la trama!