Beautiful, Steffy: l’indizio che preannuncia un tragico evento

In arrivo una tragedia per la figlia di Ridge? Le anticipazioni americane la vedono finire nel mirino di Sheila Carter

Le anticipazioni americane di Beautiful non parlano d’altro che dello scontro tra Steffy e Sheila. Nuora e suocera si ritroveranno a discutere in modo acceso, in una situazione che apparirà subito abbastanza rischiosa per la prima. Come si evolverà questa fase della trama? La rottura tra Ridge e Brooke, che avviene con lo zampino di Sheila, sta causando diversi drammi. Gli umori di Steffy e Thomas cambiano radicalmente, proprio a causa del folle piano della Carter. La sua presenza sembrerà distruggere le loro speranze e pare anticipare una tragedia!

Facendo un punto della situazione, in America la trama è molto più avanti rispetto a quella che sta attualmente andando in onda in Italia. I telespettatori americani hanno da poco assistito al ritorno di Sheila, Deacon e Taylor. A breve ritroveranno un altro personaggio del passato. Intanto, l’arrivo di questi tre protagonisti della storia di B&B sta causando problemi ai Bridge. Per colpa di Sheila, Brooke si ubriaca e finisce per scambiarsi un bacio con Deacon. Quando Ridge scopre il tradimento, decide di mettere un punto alla sua storia con la Logan.

Addirittura si toglie dal dito il loro anello e si lascia consolare da Taylor. Tale situazione sembra regalare un gran vantaggio a Thomas e Steffy, che da sempre sognano la reunion dei loro genitori. Le anticipazioni americane di Beautiful, però, segnalano che i due fratelli Forrester ora sono in una situazione poco facile. Entrambi sono nel mirino di Sheila. Il motivo?

Thomas scopre il folle piano della Carter ai danni di Brooke e inizia a comportarsi in modo strano. Si trova di fronte a un bivio: vorrebbe essere sincero con Ridge e proteggere Brooke dall’oscura presenza di Sheila, ma dall’altra teme che in questo modo non ci sarà alcuna possibilità per Taylor di essere felice. Notando il suo strano atteggiamento, Steffy inizia a indagare.

Ed ecco che nelle prossime puntate americane la giovane Forrester scoprirà finalmente tutto. Non solo, deciderà di affrontare Sheila, in uno scontro decisamente pericoloso. La Carter non si farà problemi a minacciare Steffy. Si sentirà messa alle strette, in quanto temerà che uno dei due fratelli Forrester possa ora smascherare il suo gioco e allontanarla in modo definitivo dal figlio ritrovato, Finn.

Quest’ultimo, non appena conoscerà la verità, sarà pronto a prendere completamente le distanze dalla madre biologica per amore di sua moglie, come già sta cercando di fare. Vari indizi sembrano portare a una svolta tragica per Steffy! Innanzitutto, a breve ci sarà un momento scioccante che cambierà la trama di Beautiful.

Sarà Steffy la protagonista di questa evoluzione? Tra le varie ipotesi fatte dai portali americani c’è quella che vede la Forrester in coma. Un conflitto rischioso con Sheila potrebbe causare un nuovo dramma. Attualmente l’attrice Jacqueline MacInnes Wood è incinta del terzo figlio. I produttori dovranno trovare un modo per permettere all’interprete di Steffy di prendersi il suo congedo di maternità e allontanarsi dal set.

Qualcosa dovrà portare la giovane stilista a sparire dal centro della scena, in modo che l’attrice possa godersi la nascita del terzo figlio. Un modo per far avvenire ciò riguarda, ormai quasi certamente, Sheila! C’è chi ipotizza che Steffy per difendersi dovrà eliminare la Carter, magari uccidendola!

Un omicidio sarebbe un motivo per portare la Forrester a lasciare Los Angeles per qualche tempo. Poi c’è da considerare la svolta scioccante annunciata qualche settimana fa per la trama della soap opera. Dunque, accadrà qualcosa che lascerà davvero il pubblico sconvolto!