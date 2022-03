Beautiful puntate America, tornerà un personaggio amato: chi può essere

La trama di Beautiful è pronta ad riaccogliere un personaggio ben voluto e familiare! Le anticipazioni americane segnalano che qualcuno dal passato farà il suo ritorno a Los Angeles. Dopo Sheila, Deacon e Taylor chi altro tornerà in scena dopo tanto tempo? Gli indizi sembrano portare verso a un nome, quello di Bridget Forrester. La figlia di Eric e Brooke giocherebbe, indubbiamente, un ruolo bomba nelle prossime puntate americane. Visto quanto sta accadendo tra Brooke e Ridge, con l’intromissione di Deacon, Bridget sarebbe la scelta perfetta per un colpo di scena inatteso.

Quel che è certo è il ritorno di un personaggio amato nelle puntate che andranno in onda in America tra il 4 e l’8 aprile 2022. Quando è stato girato l’episodio per celebrare i 35 anni di B&B dedicato alle storie d’amore di Brooke, sono tornati brevemente in scena Thorne Forrester e Nick Manore. Insieme a Ridge, Bill ed Eric hanno ripercorso le rispettive relazioni con la Logan. Per festeggiare l’anniversario, l’attrice Ashley Jones – interprete di Bridget – era presente sul set, tanto che è comparsa in vari video del dietro le quinte.

Il suo ritorno potrebbe non essere legato solo ai festeggiamenti sul set. Sembra proprio che la soap opera abbia bisogno di far entrare Bridge di nuovo in azione, per far sapere al pubblico il suo punto di vista su quanto sta accadendo. Il suo ritorno è atteso da tempo da parte dei telespettatori americani. Brooke, sotto effetto dell’alcol a causa di Sheila, bacia Deacon durante la vigilia di Capodanno.

Ridge viene a sapere del tradimento e non perdona, questa volta. Anzi, il Forrester approfitta della presenza di Taylor per voltare pagina. Va considerato che le anticipazioni americane hanno da poco annunciato che nelle prossime settimane avverrà una svolta che cambierà per sempre la trama.

C’è un altro indizio che porta a pensare che sia proprio Bridget il personaggio tanto atteso. In una recente intervista su Bold Live, l’attrice Ashley Jones ha riacceso le speranze dei fan. Le piacerebbe sicuramente “esplorare alcune trame con Bridget” e, soprattutto, è molto legata a tutto il cast.

“Lavorando come produttrice devi mettere insieme i pezzi del puzzle e capire la trama che avrai. E quando ci sarà una trama perfetta per Bridget, te lo prometto, probabilmente la riporteranno indietro. Dirò, formalmente, che mi piacerebbe molto tornare”.

Beautiful: la storia di Brooke, Bridget e Deacon

Perché sarebbe fondamentale il ritorno di Bridget nelle prossime puntate americane? Era sposata con Deacon, il suo grande amore. Brooke commise un gravissimo errore: si lasciò trasportare dalla passione con Sharpe, il marito della figlia, restando anche incinta di Hope! Dopo molto tempo, le loro strade sul piano sentimentale si sono ricongiunte quando Bridget ebbe una love story con Ridge.

D’altronde la soap opera americana è nota proprio per i suoi intrecci d’amore. Ancora una volta, Brooke commette un errore ed è di nuovo protagonista Deacon. Tra loro c’è solo un bacio, ma Ridge non riesce comunque a concedere il suo perdono, per ora. Molto presto uscirà fuori il segreto di Sheila, che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola, di nuovo.

Bridget potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco dopo aver saputo quanto accaduto. Sebbene sia andata avanti con la sua vita, questo riaprirà indubbiamente alcune vecchie ferite. Intanto, i fan sperano di assistere davvero al ritorno di Bridget!