Beautiful: Brooke sarà perseguitata da Stephanie, poi farà una scelta

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Brooke si sentirà perseguita da Stephanie! La defunta suocera tornerà come un fantasma nella vita della Logan, che non se la sta passando bene. Infatti, attraverso le anticipazioni, si sa che la madre di Hope si sta ritrovando ad affrontare una situazione per nulla piacevole, ovvero la rottura con Ridge. Il suo tradimento con Deacon porta delle serie conseguenze al suo matrimonio, che ormai sembra essere andato distrutto. Il Forrester pare, invece, determinato a voltare pagina.

Per chi non avesse seguito le ultime news americane sulla longeva soap opera, Brooke e Ridge si lasciano per via del tradimento di lei con Deacon. Un bacio, che scatta durante la Vigilia di Capodanno, causa una serie di imprevisti. La Logan non sa, in realtà, che il tutto accade anche per colpa di Sheila, che scambia le bevande analcoliche con lo Champagne. Dopo anni senza alcol, Brooke si ritrova ubriaca tra le braccia di Deacon. Tra loro scatta solo un bacio, ma Ridge non può accettare neanche questo.

Dunque, quando viene a galla la verità il Forrester si fa consolare da Taylor e toglie dal suo dito la fede. Una tragedia per Brooke, la quale a un certo punto decide di lasciare andare Ridge verso una vita felice e serena, senza di lei. Con l’aiuto di Hope e Liam, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke ci ripensa e torna a combattere per quello che è il suo grande amore.

E mentre Thomas sarà sempre più combattuto poiché è l’unico a conoscere il segreto di Sheila, Taylor considererà ancora Ridge la sua anima gemella. Pertanto, continuerà a sperare che tra loro possa esserci una reunion in piena regola, con il tempo. Tuttavia, dall’altra parte, ci sarà ancora Brooke che implorerà il Forrester di tornare a casa da lei e aggiustare insieme il loro matrimonio.

In questa fase della trama di B&B, la Logan ripenserà inevitabilmente ad alcuni momenti cruciali del suo rapporto con Stephanie. I telespettatori veterani ricorderanno indubbiamente la madre di Ridge, che per anni contrastò la loro relazione. Solo nell’ultimo periodo, prima della sua morte, Stephanie riuscì a trovare in Brooke un’amica, dandole finalmente la sua benedizione.

La Logan sarà perseguita dal passato, da quei momenti in cui la sua defunta suocera la accusava di non essere la donna adatta per Ridge. Nonostante ciò, Brooke sarà determinata nel fare un lavoro migliore per dimostrare amore e lealtà al Forrester. Quest’ultimo sarà, invece, soffocato dalle sincere dichiarazioni di quella che è ancora sua moglie.

Alla fine, però, tirerà i freni. Come già anticipato, Brooke ripercorrerà i cinque amori della sua vita in una puntata speciale che la celebra come grande protagonista della soap opera, durante il 35esimo anniversario. Tale episodio porterà la Logan ad avere una conferma: è Ridge la sua vera anima gemella!