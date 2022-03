Beautiful anticipazioni americane, Brooke: previsti altri due grandi ritorni

È tempo di ritorni per Beautiful: le ultime anticipazioni americane annunciano altre due sorprese per i telespettatori che da sempre seguono le vicende amorose di Brooke. La soap opera celebrerà il suo 35esimo anniversario e lo farà in grande. In tutti questi anni la trama ha sempre convinto il pubblico, che non ha smesso di seguire le dinamiche di Los Angeles e i suoi protagonisti. Tra cambi di rotte, triangoli amorosi e anche diversi delitti, Brooke Logan è sempre rimasta al suo posto. L’attrice Katherine Kelly Lang è un volto storico della soap. Insieme a John McCook (Eric Forrester), è l’interprete che non ha mai lasciato il set della soap opera che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Ed è proprio con lei che ora si festeggeranno i 35 anni. I produttori hanno deciso di dedicare a Brooke Logan un episodio speciale, che andrà in onda in America il prossimo 24 marzo. Probabilmente in Italia non si avrà la stessa opportunità. Bisognerà capire se tale puntata potrà essere trasmessa senza anticipare nulla ai telespettatori italiani di ciò che sta attualmente accandendo nella trama in onda in America. Dopo i ritorni inaspettati di Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes, si preparano a fare il loro ritorno in scena Winsor Harmon e Jack Wagner, rispettivamente Thorne Forrester e Nick Marone.

I due vecchi protagonisti di B&B torneranno a Los Angeles per questo episodio speciale, che celebrerà i cinque veri amori di Brooke. Oltre alle apparizioni di Thorne e Nick, secondo quanto si legge su Celebdirtylaundry, la puntata sarà dedicata anche a Ridge, Eric e Bill Spencer. Sono loro i cinque grandi amori della Logan. Lo show onorerà il volto di Brooke, anche perché questi effettivamente sono anche i suoi 35 anni.

Le sue storie d’amore sono riuscite a cambiare spesso le dinamiche della trama, come sta accadendo anche ora. Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke bacia Deacon e tradisce così Ridge. Va precisato che Sharpe non fa parte dei cinque veri amori della Logan. A seconda di come andrà a finire questo episodio speciale, ci potrebbero comunque essere per lui delle novità.

Sarà bello per i telespettatori americani ritrovare alcuni volti familiari, come Thorne e Nick. Ma va sottolineato che il loro sarà un brevissimo ritorno. Infatti, per il momento non è previsto che vengano inseriti in qualche modo nella trama che sta attualmente andando in America.

Questo episodio speciale servirà, si pensa, a portare Brooke a riflettere sui suoi vecchi amori e, dunque, anche sul suo futuro. Il destino della Logan ha sempre portato il nome di Ridge. Nonostante tutto, si sono sempre ritrovati.

Ma il pubblico, con questa puntata speciale, potrebbe capire che in realtà la sua anima gemella è un altro uomo. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà in questo episodio, che potrebbe in qualche modo riportare Brooke e Ridge a ricongiungersi.

Proprio di recente, il produttore Casey Kasprzyk ha reso noto che a breve il pubblico assisterà a una grandissima svolta all’interno della trama, che cambierà per sempre la soap opera!