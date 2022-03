Beautiful, Steffy e Thomas: una scoperta “avrà conseguenze disastrose”

Ci saranno delle terribili conseguenze nelle prossime puntate americane di Beautiful per Steffy e Thomas. Il tutto sarà collegato al segreto riguardante il folle piano di Sheila contro Brooke. Facendo il punto della situazione, la temutissima dark lady fa in modo che la Logan si ubriachi e trascorra così la notte insieme a Deacon. Tra i due ex amanti avviene, infatti, un bacio, ma nulla di più. Nonostante ciò, quando Ridge scopre la verità finisce per lasciare la sua amata moglie e per tornare a farsi consolare dalla sua vecchia fiamma, Taylor.

L’unico a conoscenza del piano di Sheila è ancora Thomas, però non per molto. Infatti, il segreto è destinato a uscire fuori. Secondo le anticipazioni americane, Ridge e Carter intuiscono che c’è qualcosa che non va nel giovane Forrester, che continua a comportarsi in modo strano. Come già anticipato, Thomas si ritrova di fronte a un bivio: vorrebbe confessare ciò che ha fatto Sheila, ma teme che questo possa allontanare per sempre Ridge e Taylor. Ora che i suoi genitori sono di nuovo vicini, non può permettere che si allontanino.

Ridge, sapendo che Brooke si è ubriacata per colpa di una terza persona, potrebbe tornare sui suoi passi. Oltre questo, Steffy inizia ad avere non pochi sospetti. La giovane stilista nota che c’è qualcosa che non va in Thomas, il quale discute spesso animatamente con Sheila. La moglie di Finn andrà a curiosare e spererà di poter scoprire perché suo fratello è in combutta con Sheila, nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Ebbene, finalmente Steffy scoprirà il piano segreto della Carter. Secondo quanto riporta CelebDirtyLaundry, “questa scoperta avrà delle conseguenze disastrose”. Nel frattempo, Brooke si renderà conto che qualcuno sta lavorando contro di lei. Inizierà così a pensare che una persona potrebbe averla spinta a bere. Le cose non saranno per nulla semplici.

Le anticipazioni americane rivelano che Sheila rappresenterà una minaccia mortale per uno dei Forrester. Nel suo mirino c’è già Thomas, che dovrà tenere la bocca chiusa, e ci finirà anche Steffy. Il primo prenderà in considerazione la possibilità di raccontare a suo padre la verità. Ma ancora una volta si sentirà bloccato quando vedrà Ridge e Taylor felici insieme.

Intanto, suo padre vedrà alcuni strani segnali e dirà alla Hayes, che sembra avere un segreto, di stare il più lontano possibile da Sheila. Dunque, la situazione diventerà abbastanza tesa e pericolosa per tutti i Forrester. D’altronde si avvicina la svolta scioccante che cambierà per sempre la trama di B&B, su cui ancora ci sono al momento solo ipotesi!