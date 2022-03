Beautiful puntate America, Taylor: c’è un segreto dietro al suo ritorno

I telespettatori devono essere tranquilli su Taylor Hayes che torna nella trama di Beautiful solo per riabbracciare la sua famiglia? Certo, è facile pensare che la dottoressa voglia riavere una vicinanza con Ridge. Ma questo pare improbabile, visto che non sta effettivamente approfittando della rottura dei Bridge. Infatti, Taylor ha il freno a mano alzato quando si tratta del Forrester. Nonostante ciò, ammette di essere ancora innamorata di lui. Sa che Ridge e Brooke, dopo qualsiasi lotta, tornano sempre insieme.

Potrebbe, però, non essere questo il motivo per cui è come bloccata con il padre dei suoi figli, Steffy e Thomas. Krista Allen, la sua nuova interprete, aveva annunciato che la sua sceneggiatura è “d’oro” e che presto i telespettatori “impazziranno”. C’è da considerare che nelle prossime puntate americane la trama di B&B subirà una svolta importantissima, che cambierà per sempre tutto. Ciò che sta accadendo, attualmente, negli episodi che stanno andando in onda in America porteranno verso questo “momento scioccante”.

La rottura di Ridge e Brooke sta tenendo banco ormai da settimane e dietro tutto ci sono anche dei grandi segreti, come quello che Thomas sta custodendo su Sheila. Tornando a Taylor, protagonista della scena, dichiara di essere tornata a casa perché le mancava la sua famiglia. Ma pare che ci sia qualcos’altro che deve condividere con i suoi cari. Nelle prime settimane elogiano un po’ tutti il lavoro che nell’ultimo periodo la Hayes ha svolto, girando per il mondo con lo scopo di aiutare le persone più in difficoltà.

Persino Brooke e Sheila si complimentano con lei, così come Ridge, Steffy e Thomas. Sembra che così la soap abbia posto le basi per un segreto che Taylor farà uscire fuori a breve. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la Hayes torna proprio quando poco prima lo scoppio della crisi per i Bridge. Forse, questa situazione la blocca nel rivelare quel qualcosa che tiene nascosto.

C’è un altro uomo nella sua vita? Vedendo i figli entusiasti di assistere alla loro reunion, Taylor potrebbe decidere di fare un passo indietro. La Hayes nasconde qualcosa sul suo improvviso ritorno? Per scoprirlo bisognerà attendere, ma intanto si fanno le ipotesi su una eventuale malattia che potrebbe aver colpito Taylor. Potrebbe, infatti, tornare a Los Angeles proprio per viversi gli ultimi giorni con i suoi cari.

Al momento, queste sono solo ipotesi, ma è comunque certo che la madre di Steffy e Thomas regalerà dei momenti imperdibili e sarà al centro della famosa svolta, bisogna capire come!