Beautiful puntate America: Steffy si sveglia dal coma, ma qualcosa non va

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che finalmente Steffy si sveglierà dal coma. Non tutto, però, andrà bene. Ciò accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda in America. Per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti della trama americana, Sheila spara a Finn e a Steffy. La tragedia avviene nel momento in cui la giovane Forrester sta affrontando la ‘suocera’ per via del suo folle piano contro Brooke. La Carter perde le staffe di fronte alle minacce della stilista e le punta contro una pistola.

Finn salva Steffy, arrivando proprio nell’attimo in cui Sheila sta parando. Si posiziona tra la sua madre biologica e sua moglie, prendendosi il colpo. Sconvolta, la Forrester chiede al medico di resistere e inizia a digitare il numero sul telefono per far arrivare i soccorsi. Purtroppo non fa in tempo, in quanto Sheila usa di nuovo la sua pistola e questa volta colpisce nel segno. Lascia i due corpi lì, nel vicolo de Il Giardino. A trovarli è Deacon, il quale non immagina affatto cosa possa essere accaduto. Il tutto fa sembrare che la causa sia una rapina finita male.

Questo è ciò che Sheila fa passare, prima di andare via. In effetti, ora nessuno conosce la verità. Deacon chiede a entrambi di resistere, ma quando arrivano i soccorsi si scopre che Finn è morto! Il medico non riesce a sopravvivere, mentre Steffy finisce in coma. Tutti i Forrester si recano subito in ospedale, temendo il peggio per la stilista. Anche Hope e Liam danno tutto il loro supporto a Steffy.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, ci penserà Bridget a dare aggiornamenti a tutti loro. Come già anticipato, la figlia di Brooke torna a Los Angeles per dare una mano in ospedale. La famiglia Forrester continuerà a vegliare accanto al letto d’ospedale di Steffy. Bridget spiegherà a Ridge e Taylor che stanno facendo tutto il possibile per la stilista, che però continua a non dare segni di vita.

Nonostante la triste prognosi, i suoi cari non si arrenderanno. Ridge e Taylor continueranno a parlare con Steffy mentre sarà ancora in coma. Thomas e Hope chiederanno alla stilista di svegliarsi e la incoraggeranno a combattere. Ed ecco che le anticipazioni americane annunciano che Steffy finalmente aprirà gli occhi. Ma ci sarà una svolta, in quanto la Forrester apparirà confusa.

Non si sa ancora di preciso che tipo di confusione avrà Steffy al suo risveglio dal coma. Si pensa che la Forrester non ricorderà nulla di quanto accaduto, ovvero non saprà dare il nome dell’assassino di Finn. Infatti, le anticipazioni vedono ancora Sheila vagare tranquillamente per Los Angeles. Non solo, Ridge sarà ancora in cerca di risposte.

Dunque, sembra proprio che Steffy, quando si sveglierà dal coma, non ricorderà nulla dell’accaduto. Non resta ora che attendere per scoprire quando e, soprattutto, come verrà fuori la verità su Sheila!