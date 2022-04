Beautiful, la morte di Finn crudele e mal gestita: cosa accadrà ora

Cosa accadrà ora dopo la morte di Finn? Le anticipazioni americane di Beautiful hanno sicuramente sconvolto il pubblico italiano. I telespettatori in America, che hanno assistito alla drammatica scena, non sono per nulla entusiasti. Un inaspettato epilogo della nuova storia d’amore di Steffy. Tutti sognavano un futuro felice per la giovane Forrester, che si è sempre dovuta accontentare quando Liam tornava da Hope. Ora sembrava che la sua vita sentimentale stesse procedendo nel migliore dei modi, ma i produttori hanno scelto per questa inaspettata svolta.

Finn muore salvando Steffy. Questo ciò che accade nel momento in cui Sheila spara alla Forrester. Ma non finisce qui. Quando il medico pronuncia le sue ultime parole, la Carter punta di nuovo la sua pistola contro la figlia di Ridge e questa volta riesce a colpire nel segno. Al momento, Steffy si trova priva di sensi su un letto d’ospedale. Qui a prendersi cura di lei ci pensa Bridget, la quale è appena tornata a Los Angeles e dà continui aggiornamenti ai Forrester. Non solo, a tenersi informato sulla sua situazione ci pensa anche Liam.

Sia lui che Hope si recano subito in ospedale quando vengono avvertiti di quanto accaduto. Va precisato che, per ora, nessuno sa che è Sheila la colpevole della morte di Finn, anche perché Steffy è l’unica a conoscenza della verità ed è ancora priva di sensi. Ovviamente, la verità non tarderà a uscire fuori. Ma intanto il pubblico vuole sapere cosa accadrà ora che non c’è più Finn nella vita di Steffy.

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che l’intenso amore di Liam per la Forrester si riaccenderà. Si ipotizza, addirittura, che lo Spencer farà da padre al piccolo Hayes. Proprio in questi giorni, il pubblico italiano ha visto Steffy fare il test di paternità. Grazie a Thomas si scopre la verità, ovvero che è Finn il padre del secondo figlio della stilista.

Per molti la morte del medico è stata crudele e gestita male. Un addio devastante per i telespettatori americani, anche perché la sua non è una fine decente. Finn muore su un mucchio di spazzatura. Non solo, Sheila riduce il sacrificio del figlio al minimo, sparando poi a Steffy. Sembra che la figura del medico sia destinata a sparire nell’oblio quando tutta la verità sulla Carter verrà fuori.

Ora appare chiaro che i produttori non sono mai stati davvero convinti della presenza di Finn come personaggio centrale e del suo abbinamento con Steffy. Se lo avessero considerato importante, non gli avrebbero di certo riservato questa fine. Liam, invece, è sempre stato al centro delle trame di B&B ed è destinato a continuare a essere un grande protagonista.

Con l’uscita di scena di Finn, si aprirà indubbiamente la possibilità di rivedere il famoso triangolo amoroso combattere di nuovo. Quanto accaduto, riavvicinerà indubbiamente Liam e Steffy. E Hope? Ancora una volta, la giovane Logan dovrà vivere nella delusione e nell’incertezza se perdonare lo Spencer oppure no. La storia si ripete, soprattutto ora che Brooke, Ridge e Taylor sono di nuovo in lotta!