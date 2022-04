Beautiful, Finn muore! Steffy è in gravi condizioni: il pubblico in fiamme

I medici rivelano a Deacon che per Finn non c’è più nulla da fare, mentre Steffy finisce in ospedale in fin di vita

Il riepilogo della puntata di Beautiful andata in onda ieri in America fa sapere che Finn muore! Purtroppo, il medico non riesce a sopravvivere dopo il colpo mortale ricevuto proprio dalla sua madre biologica, Sheila. Un’uscita di scena inaspettata, che ha colpito negativamente il pubblico americano. Infatti, sono tanti coloro che si stanno ribellando alla decisione presa dalla soap opera. Ora che finalmente Steffy aveva trovato un uomo che la rispetta e che la ama, si ritrova a perdere tutto. I fan non lo accettano e sul web stanno creando il caos contro i produttori. Facendo il punto della situazione, il tutto accade quando Steffy affronta Sheila in un vicolo de Il Giardino. Qui avviene un confronto molto acceso e abbastanza rischioso.

Le minacce della Forrester portano la temutissima dark lady a impugnare una pistola contro di lei. Proprio in quel momento arriva Finn, che con il suo corpo protegge Steffy e muore. Sheila non si ferma qui. Infatti, quando la giovane stilista sta per chiamare i soccorsi, la Carter reagisce ancora. Questa volta, riesce a colpire nel segno e spara anche a Steffy. Dopo di che, Sheila saluta per l’ultima volta sui figlio e scappa via. A trovare i due corpi in un lago di sangue è Deacon, il quale chiama subito un’ambulanza.

Il padre di Hope si fa prendere dal panico mentre aspetta i soccorsi, sopraffatto dalla terribile scena. Chiede sia a Steffy che a John Finnegan di restare con lui. I paramedici arrivano e Finn viene dichiarato morto. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Deacon insiste con i medici ad aiutare il ragazzo, ma ormai è troppo tardi. Inoltre, Sharpe non sa come aiutare la polizia, in quanto effettivamente non è a conoscenza di quanto realmente accaduto.

A questo punto, Deacon si mette in contatto con Ridge, che intanto sta chiacchierando con Taylor e Thomas, facendogli sapere della sparatoria. Sharpe nota subito che Steffy non si sta svegliando e che Finn purtroppo non ce l’ha fatta. In ospedale a prendersi subito carico del caso della Forrester è Bridget, la quale è appena tornata per dare una mano come medico a Los Angeles.

Non appena arrivano Ridge, Taylor e Thomas, Bridget li informa che Steffy ha una ferita al petto e che c’è la possibilità che debba essere operata chirurgicamente. Ovviamente, si può immaginare la paura e lo shock che stanno vivendo i Forrester. Nel frattempo, non sapendo cos’è realmente successo, Deacon corre da Sheila per informarla dell’accaduto.

La Carter finge di non saperne nulla e si stende sul letto piangendo per la morte di Finn. Nessun segreto resta tale in B&B. Dunque, molto presto uscirà fuori la verità su Sheila, che questa volta dovrà veramente pagare per i suoi crimini!