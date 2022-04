Beautiful, Sheila spara anche a Steffy! Chi morirà? Ecco cosa accadrà

Steffy e Finn moriranno in Beautiful? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo in queste ore! Nelle puntate andate in onda tra venerdì e lunedì in America, è accaduto di tutto! Sheila dà il peggio di sé, quando ha un confronto accesissimo con la figlia di Ridge. Facendo il punto della situazione, Steffy scopre il segreto della Carter e decide di affrontarla faccia a faccia. Ma questo confronto avviene in un vicolo, dove nessuno può assistere all’intera scena. Si consuma così un vero e proprio dramma!

Le anticipazioni americane rivelano che sia Steffy che Finn sono attualmente in fin di vita! Si era già capito che la rottura tra Brooke e Ridge avrebbe creato tanti drammi all’interno della trama, per vari protagonisti. Tra questi anche Thomas, il quale scopre il folle piano di Sheila contro la Logan e non sa cosa fare. Il suo turbamento insospettisce Steffy, la quale indaga e trova la verità! A questo punto, non si tira indietro e affronta, appunto, la Carter. Tra loro avviene un confronto che appare, sin da subito, rischioso.

Sheila minaccia più volte la Forrester, che non si lascia intimidire e le assicura che la terrà lontana da Finn e Hayes. Furiosa, la Carter estrae la sua pistola e la punta contro Steffy. Intanto, il giovane medico corre verso Il Giardino e riesce a trovare la sua amata. Per proteggerla si posiziona velocemente tra sua moglie e sua madre, prendendosi un proiettile nell’intestino! Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che questo è davvero un momento drammatico.

Già diversi indizi avevano preannunciato che sarebbe accaduto qualcosa di terribile. Steffy implora Finn di non morire e prende il suo cellulare per chiamare i soccorsi. Ma Sheila la blocca e le spara! Un proiettile colpisce anche la figlia di Ridge. Proprio in quel momento, Taylor e Ridge parlano di quanto potrebbe essere pericolosa la Carter e si confrontano su Steffy.

Anche Bill e Liam, chiacchierando, citano più volte la giovane Forrester. In particolare, il suo ex marito ammette che non può immaginare il suo mondo senza Steffy. Ma nel vicolo ormai la stilista giace a terra priva di sensi a fianco a Finn. Cosa fa ora Sheila? Fugge via, ma prima prepara la scena facendo apparire il tutto come un aggressione, tanto che porta via con sé gioielli, borda e portafoglio.

Dopo aver baciato Finn va via e poco dopo arriva proprio Deacon! Come già anticipato, è lui la prima persona che si ritrova di fronte a questa scena straziante. Ovviamente, il padre di Hope chiama subito i soccorsi, affermando che c’è stata una sparatoria. Non ha idea di cosa sia accaduto e probabilmente tutto girerà intorno a questo da ora in poi.

Anticipazioni americane Beautiful: Finn perde la memoria e Steffy in coma?

Era già stato anticipato, attraverso vari indizi, che sarebbe accaduto qualcosa di terribile a Steffy. Si pensava che sarebbe finita in coma e ora questa probabilità sembra farsi concreta. Le anticipazioni fanno sapere che Sheila, in un certo senso, festeggerà. Dunque, pare che qualcosa andrà come lei vorrebbe. Da questo si intuisce che Finn potrebbe perdere la memoria e Steffy finire in coma.

In questo modo, nessuno saprebbe cosa è davvero accaduto in quel vicolo. Sicuramente Steffy sarà ancora in vita, visto che nelle prossime puntate americane i suoi cari si stringeranno a lei. Non si comprende ancora bene cosa potrebbe accadere, invece, a Finn. Morirà? Sembra che nessuno dei due perderà la vita, ma tutto può accadere nella soap opera! D’altronde, c’è un momento scioccante che cambierà per sempre la trama!