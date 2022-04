Beautiful, l’amnesia di Steffy: Liam in crisi, dramma per Hope e Brooke

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Steffy si risveglierà dal coma, ma con un’amnesia. Infatti, Sheila potrà continuare a vagare per le vie di Los Angeles indisturbata. La giovane Forrester non avrà ricordi del conflitto in cui Finn muore. Non solo, sembra che addirittura la stilista non ricorderà quanto accaduto negli ultimi mesi. La situazione destabilizzerà non poco la coppia composta da Liam e Hope. Il motivo? Lo Spencer non saprà come affrontare l’amnesia di Steffy, in quanto quest’ultima ricorderà che sono ancora sposati!

Per chi non avesse seguito le vicende delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, Finn muore per salvare Steffy. La figlia di Ridge affronta Sheila dopo aver scoperto il suo piano contro Brooke, nel vicolo de Il Giardino. Qui minaccia apertamente la suocera, facendole presente che non farà mai parte della sua vita e di quella di Finn e Hayes. Furiosa, la Carter estrae la sua pistola e la punta contro la Forrester. Finn arriva in tempo per posizionarsi tra loro e il colpo d’arma da fuoco raggiunge il suo intestino.

Dopo di che, Sheila spara anche a Steffy. Non finisce qui, perché la Carter fa in modo che il tutto passi come una rapina finita male e poi fugge. A questo punto, è Deacon a trovare la coppia priva di sensi nel vicolo. Sharpe, che non immagina minimamente l’accaduto, chiama subito i soccorsi. Chiede a entrambi di reagire, ma i medici che arrivano sul posto dichiarano subito morto Finn.

Per quanto riguarda Steffy, finisce in coma. Tutti sono al suo fianco in ospedale, anche Liam e Hope. E mentre Taylor si avvicina a Sheila, salvandola, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy si sveglierà dal coma. La figlia di Ridge inizierà il suo viaggio verso la piena guarigione. Ma attenzione perché la memoria della Forrester sarà abbastanza incasinata.

Le anticipazioni riportano che Steffy non ricorderà il conflitto con Sheila. Questo solleverà l’animo della Carter, sebbene il senso di colpa per aver ucciso suo figlio continuerà a devastarla. I problemi di memoria della Forrester andranno oltre tutto questo. Non solo non riuscirà a identificare Sheila come la colpevole di quanto accaduto, ma ci sarà un’altra svolta.

Dirà qualcosa che metterà in crisi Liam e Ridge. Pare che Steffy ricorderà di essere ancora sposata con lo Spencer! Questo, chiaramente, accenderà un nuovo dramma per Hope e Brooke. La prima si avvicinerà alla Forrester e farà del suo meglio per rinfrescarle la memoria. Vorrà che la sua eterna rivale accetti la realtà e si ricordi di non essere più la moglie di Liam.

Nonostante ciò, Steffy continuerà a essere molto confusa. Liam, invece, tenterà di essere una fonte di supporto per lei. Lo Spencer non lascerà sola la madre della sua prima figlia. Ovviamente, neanche Hope. Infatti, la giovane Logan sta accanto alla Forrester mentre è in coma.

Ma non vorrà ritrovarsi nuovamente a combattere per tenersi stretta Liam. L’amnesia di Steffy causerà nuovi scontri. Hope si confronterà con Brooke, a cui esprimerà le sue preoccupazioni. Intanto, però, Taylor sarà pronta a combattere affinché la figlia ritrovi la serenità.