Beautiful, tragedia Steffy e Finn: Bill interverrà e giurerà vendetta

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Bill darà il suo sostegno a Steffy dopo la morte di Finn. Le ultime anticipazioni fanno sapere che il capo della Spencer Publications giurerà vendetta contro chi ha causato questa enorme tragedia. L’ex marito di Katie si confronterà con suo figlio Liam e si dirà pronto a tutto pur di fare giustizia. Per chi non lo sapesse, attualmente il pubblico americano sta assistendo a una fase importantissima della trama, che cambia per sempre gli sviluppi delle varie dinamiche.

Steffy ha un confronto con Sheila molto pericoloso nel vicolo de Il Giardino. Qui minaccia pesantemente la Carter, che non riesce a trattenere la sua rabbia. La temutissima dark lady prende la sua pistola tra le mani e la punta contro la figlia di Ridge. Intanto, Finn capisce che sta accadendo qualcosa di strano e decide di raggiungere immediatamente sua moglie. Quando arriva sul posto, corre per salvare Steffy e muore. Il proiettile raggiunge il suo intestino e lo fa crollare a terra. Dopo aver sparato a suo figlio, Sheila perde ancora di più il controllo e colpisce anche la Forrester.

I corpi dei due giovani innamorati vengono trovati da Deacon, il quale chiama subito i soccorsi. Va precisato che il padre di Hope, come tutti gli altri protagonisti, non sa che la colpevole di tutto è proprio Sheila. Quest’ultima si assicura, prima di scappare via, che la tragedia passi come una rapina finita male. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn muore, mentre Steffy finisce in ospedale in gravi condizioni.

Qui, Bridget – appena tornata a Los Angeles – fa sapere che la giovane stilita è in coma. Fortunatamente, Steffy si sveglia ma qualcosa non va. Infatti, la figlia di Ridge non ricorda nulla né della sparatoria né di ciò che è accaduto nell’ultimo periodo. Infatti, crede di essere ancora sposata con Liam! Questa sua amnesia crea non pochi drammi tra i protagonisti, tanto che Hope soffrirà parecchio per la situazione che si è creata.

L’intenso legame tra Liam e Steffy travolgerà ancora la figlia di Brooke, che farà fatica ad accettare la loro vicinanza. Si preoccuperà che i due possano tornare così a formare una coppia. Nel corso delle prossime puntate americane, Liam e Bill giureranno vendetta! I due uomini Spencer saranno d’accordo sul fatto che la persona che ha sparato a Steffy e Finn dovrà pagare caro.

Entrambi vorranno assicurarsi che la giustizia sia servita per il colpevole di questa tragedia. Pertanto, c’è un enorme potenziale che Liam e Bill uniscano le loro forze per scoprire la verità sull’accaduto. Ovviamente, Sheila sarà sempre più spaventata all’idea di essere scoperta.