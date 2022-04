Beautiful, Brooke entrerà in lotta con Ridge e Taylor: ecco perché

Le anticipazioni americane di Beautiful avevano annunciato la svolta che avrebbe cambiato per sempre la trama. Finn muore e Steffy, dopo essere finita in coma, perde la memoria. In particolare, la giovane Forrester non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Dunque, crede di essere ancora sposata con Liam e non ha alcun ricordo di Finn e del figlio Hayes. Questa situazione porterà Brooke a entrare in lotta con Ridge e Taylor. Ma per quale motivo? Facendo un punto della situazione, i Bridge non sono più una coppia nelle puntate che stanno andando ora in onda in America.

Il pubblico di Canale 5 dovrà attendere prima di assistere al bacio tra Brooke e Deacon, che porta a questa rottura. Il tradimento della Logan avviene anche a causa di un piano di vendetta di Sheila, ma ancora questo segreto non è uscito fuori. L’unico a conoscenza dell’intromissione della Carter è Thomas. Subito dopo, anche Steffy scopre che Sheila ha fatto sì che Brooke si ubriacasse in compagnia di Deacon per vendicarsi. Proprio per questo motivo, la figlia di Ridge affronta la temutissima dark lady in un vicolo de Il Giardino.

Qui si lascia andare a una serie di minacce verso Sheila. In particolare, le giura che farà di tutto affinché non faccia parte della vita di suo figlio Finn e del nipote Hayes. Sheila perde le staffe e tira fuori una pistola. Proprio quando sta per sparare a Steffy, Finn arriva sul posto e si posiziona tra loro. Per salvare sua moglie, il giovane medico muore. E non finisce qui. La Carter riesce a raggiungere il suo scopo e a colpire anche la giovane stilista.

Il tutto passa come una rapina finita male. Con la morte di Finn e l’amnesia di Steffy, nessuno può sapere che Sheila è la colpevole di questa tragedia! E mentre riesce a raggirare Taylor, inizia a pensare a un altro folle piano! Intanto, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Liam aiuterà Steffy a riprendersi. Hope non accetterà il fatto che la sua eterna rivale creda ancora di essere sposata con lo Spencer.

Pertanto, la figlia di Brooke lavorerà per riportare Steffy alla realtà. Farà del suo meglio per rinfrescare la memoria della stilista, ma non riuscirà nel suo intento. Tutto questo finirà per causare altri problemi, in quanto Brooke si opporrà entrando in una “feroce lotta” con Ridge e Taylor. Questo ciò che rivelano le ultime anticipazioni americane.

Anche Hope si unirà al conflitto, ma Taylor si rifiuterà di lasciare che sua figlia venga sconvolta mentre sta affrontando questa tragedia. L’amnesia metterà a dura prova Steffy e lasceranno Liam alla disperata ricerca di aiuto. Brooke sarà molto preoccupata per il suo futuro con Ridge. Già la situazione tra loro non è delle migliori, ora si complicherà per via dei loro figli.