Beautiful, Hope ha capito che Phoebe è la figlia Beth? Cosa succede ora

Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. La Logan ha perso la figlia Beth, avuta dall’ex marito Liam Spencer. Hope crede che la bambina sia morta, in realtà è stata semplicemente rapita dal dottor Reese dopo il parto. L’uomo l’ha venduta a Steffy e Taylor, omettendo le origini della neonata, per sanare alcuni debiti di gioco. Ad aiutarlo in questo diabolico piano Flo, che si è finta madre biologica della piccola. Quest’ultima è stata adottata da Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe, come la defunta sorella gemella. Nelle ultime puntate italiane Hope prende in braccio Phoebe e la chiama Beth: ha dunque capito che si tratta della stessa persona? Assolutamente no! Non c’è nessun dettaglio, nessun segnale che possa spingere al momento Hope a capire la verità da sola. Phoebe/Beth non ha nessun tratto distintivo che possa in qualche modo indurre la madre a porsi delle domande. Ma perché la giovane ha chiamato Phoebe col nome di Beth? Il motivo è semplice: Hope è ancora devastata per la perdita della sua primogenita e rivede in Phoebe la sua Beth. Inoltre Hope crede che Phoebe sia la figlia della cugina Flo e pensa di avere con lei un legame importante. Ma Hope scoprirà prima o poi la verità? Sì, ma la strada è ancora lunga: questa trama, a tratti angosciante, andrà avanti ancora per un po’, almeno fino all’inizio dell’autunno.

Quando Hope scopre la verità sulla figlia Beth in Italia

In barba ad ogni più rosea previsione neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione su Beth/Phoebe. Le ultime modifiche alla programmazione Mediaset non permettono infatti di andare avanti velocemente. La puntata giornaliera dura assai poco e inizia sempre con un breve riassunto dell’episodio precedente. In più è stata eliminata la puntata del sabato pomeriggio mentre per il mese di agosto ci attendono, come di consueto, due settimane di stop. È chiaro, quindi, che Hope scoprirà che la figlia Beth è viva solo nelle puntate italiane in onda tra settembre e ottobre. Il brodo si allunga ancora di più e sono tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che ci attendono. Dopo aver provocato la morte di Emma, Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. Notte di passione che infastidisce Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. In seguito alle nozze Hope diventa a tutti gli effetti la madre di Douglas ma Liam non si arrende e comincia ad indagare sul passato di Flo, che tutti credono la madre biologica di Phoebe.

Come Hope scopre che Phoebe è sua figlia a Beautiful

In che modo Hope viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che comincia ad indagare su Flo. Liam non è convinto di alcuni atteggiamenti di Flo e inizia ad indagare sul suo passato. Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Douglas spiffera il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope (clicca qui per vedere il video). La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe.

Hope e Beth nelle puntate americane di Beautiful

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Hope e Liam sono di nuovo marito e moglie e formano una famiglia felice insieme a Beth e Douglas. La Logan è diventata la tutrice legale del figlio di Caroline e Thomas. Quest’ultimo non finisce in carcere nonostante le azioni criminali ma perde la custodia del suo erede.