Beautiful: Hope e Liam tornano insieme grazie a Beth e Douglas

È solo questione di tempo: Hope e Liam tornano presto insieme a Beautiful. Nelle attuali puntate americane la coppia è tornata ad essere una famiglia felice grazie a Beth, la figlia ritrovata dopo mesi di agonia, e Douglas, l’erede di Thomas Forrester. Ma facciamo un passo indietro: cosa succede dopo che Hope ottiene il divorzio da Liam? La Logan finisce tra le braccia di Thomas che, nel frattempo, scopre il segreto di Beth/Phoebe ma preferisce restare in silenzio. Non solo: per tenere ben lontani Hope e Liam, lo stilista droga l’ex cognato durante una festa e Spencer, per errore, finisce a letto con Steffy. Una notte di passione che Hope scopre casualmente e che complica ancora di più il rapporto tra Hope e Liam. Ma Liam non si arrende e, disposto a vendicarsi di Thomas, comincia a fare delle indagini. Indagini che vertono soprattutto su Flo Fulton, la presunta madre biologica di Phoebe nonché neo cugina di Hope, che appare sempre più sospetta.

Beautiful anticipazioni americane: oggi Hope e Liam stanno ancora insieme

Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato della realtà dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre con Zoe e Flo. Il bambino ha legato molto con Hope e conoscendo la storia della piccola Beth non vuole far soffrire di nuovo la Logan. Douglas spiffera così il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope. La coppia svela tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe (clicca qui per vedere il video della scena). Quando Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti si ricongiungono e si giurano amore eterno per l’ennesima volta. Hope chiede poi il divorzio da Thomas, sposato nel periodo di lontananza da Liam. Nelle ultime puntate americane di Beautiful – al momento la programmazione è ancora sospesa per via dell’emergenza Coronavirus, le riprese sono ripartite da poco – Hope e Liam sono di nuovo marito e moglie e si prendono cura di Beth e di Douglas.

Hope è diventata la madre legale di Douglas dopo il matrimonio con Thomas

Dopo il breve matrimonio con Thomas Forrester, Hope diventa tutrice legale di Douglas. Quando i due divorziano la Logan ottiene la custodia del bambino dimostrando l’inaffidabilità di Thomas, che è sempre più ossessionato da Hope. Il primogenito di Ridge e Taylor arriva addirittura a sposare per gioco Zoe pur di far ingelosire Hope.