Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 24 al 29 settembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 24 settembre a sabato 29 settembre 2018

Settimana decisiva a Beautiful per il matrimonio di Steffy e Liam. Che sta per finire definitivamente nelle prossime puntate italiane della soap opera americana. Mentre la Forrester, tramite il test del dna, viene a sapere chi è il padre del bambino che aspetta, Liam scopre tutta la verità. Casualmente il giovane Spencer scopre della notte di passione tra Steffy e Bill e decide di chiedere il divorzio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accade puntata dopo puntata nelle trame di Beautiful!

Lunedì 24 settembre

A Beautiful è Natale. Eric riesce a riunire tutta la famiglia come ai vecchi tempi. A tavola Ridge annuncia che sta per sposare di nuovo Brooke. Liam e Steffy, invece, preferiscono non dire per il momento che sono in attesa di un bambino.

Martedì 25 settembre

Steffy è in attesa dei risultati del test di paternità. Presa dall’ansia e dai sensi di colpa chiama Bill per farsi consolare e per chiedergli se è andato a letto con lei per vendicarsi di Liam. Thorne, invece, dopo aver appreso dell’imminente matrimonio tra Brooke e Ridge ribadisce alla Logan i suoi dubbi sul futuro.

Mercoledì 26 settembre

Steffy è sollevata quando i risultati del test di paternità confermano che il padre del bambino è Liam. Quest’ultimo è preoccupato per la gravidanza della moglie, considerato l’aborto spontaneo di qualche anno fa. Thorne va a trovare Katie e la trova in lingerie: la donna stava aspettando Wyatt. Subito dopo i due parlano a lungo della lotta decennale tra Thorne e Ridge.

Giovedì 27 settembre

Ridge e Brooke, liberi dai rispettivi impegni di lavoro, passano il pomeriggio insieme e si dichiarano amore eterno. Justin scopre che la persona che avrebbe dovuto accompagnare Bill nel suo ultimo viaggio era Steffy. La ragazza è intanto felice per i risultati del test del dna: il bambino che aspetta è di Liam e non di Bill.

Venerdì 28 settembre

Steffy è al settimo cielo e crede che tutto si sia sistemato ma non è così. Liam, cercando il cellulare della moglie che sta squillando, rovista nella sua borsa. L’uomo trova il test di paternità ed è assalito da mille dubbi. Spencer chiede subito spiegazioni alla moglie.

Sabato 29 settembre

Dopo aver trovato il test di paternità nella sua borsa, Liam Spencer chiede spiegazioni a Steffy. All’inizio la giovane tentenna ma poi racconta tutto quello che è successo con Bill. Thorne, invece, rifiuta la proposta di Katie di vivere a casa sua.