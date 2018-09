Anticipazioni Beautiful, Steffy è incinta: ecco chi è il padre

Beautiful anticipazioni, ecco chi tra Bill e Liam è padre del figlio di Steffy

Abbiamo visto, nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Steffy scoprire di essere incinta. La giovane Forrester è subito apparsa abbastanza preoccupata di fronte a questa notizia, al contrario di Liam. Infatti, il figlio di Bill ha subito fatto notare il suo entusiasmo. Steffy non riesce a essere felice di questa inaspettata gravidanza, in quanto il bambino che aspetta potrebbe non essere di Liam. La figlia di Ridge ha trascorso una notte di passione con Bill poco tempo fa e, dunque, il bambino potrebbe essere proprio suo. Questo metterebbe a serio rischio il suo matrimonio con il giovane Spencer. Ma di chi è quindi il figlio che aspetta Steffy? La Forrester decide di chiedere al dottore un test di paternità, proprio per scoprire finalmente come stanno le cose. Mentre da una parte c’è un Liam pronto ad accogliere il bambino, dall’altra Bill è preoccupato per Steffy ma, allo stesso tempo, si dice pronto a prendersi le sue responsabilità.

Steffy preoccupata fa un test di paternità: Liam è il padre del suo bambino

Steffy teme che il bambino che porta in grembo possa essere figlio di Bill e non di Liam. Per tale motivo, stando alle anticipazioni, la giovane Forrester effettua un test di paternità. Dopo giorni finalmente scopre la verità, quando riceve dal medico i risultati. Steffy scopre con felicità che il bambino, una femminuccia, che porta in grembo è di Liam. Purtroppo, però, questo non basta a risolvere la situazione, anzi complica ancora di più il matrimonio della coppia. Infatti, il giovane Spencer viene subito a conoscenza del test di paternità e inizia ad avere qualche dubbio. Furioso Liam chiede spiegazioni a Steffy, la quale cerca di convincerlo a restare calmo, in quanto l’importante è che sia lui il padre.

Liam scopre il test di paternità, per Bill e Steffy sono guai

La vicenda che ruota intorno alla gravidanza di Steffy si fa sempre più complicata nelle prossime puntate. Bill tenta di riconquistare il cuore della bella Forrester, mentre quest’ultima cerca di non trattenere Liam. Ovviamente, come in tutto ciò che accade da sempre nella soap americane, viene a galla il segreto di Bill e Steffy.