Beautiful anticipazioni: la storia tra Steffy e Bill non è ancora finita

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Bill ancora uniti da un forte legame

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful il pubblico di Canale 5 capirà che tra Steffy e Bill non è ancora finita. La giovane Forrester, dopo aver scoperto di essere incinta, ha il dubbio che il bambino che porta in grembo sia proprio del suocero. La notte che hanno trascorso insieme sembra ormai aver devastato il suo matrimonio con Liam. Per tale motivo, Steffy decide di fare un test di paternità, attraverso il quale comprende che il figlio, una femminuccia, è di Liam. Quest’ultimo scopre, proprio tramite questo test, che Steffy ha trascorso una notte di passione con suo padre. Ed ecco che il giovane Spencer si allontana completamente dalla moglie e, intanto, a Los Angeles arriva Hope. In tutto questo, Bill tenta ancora di conquistare il cuore della figlia di Ridge. In particolare, il capo della Spencer Publications si reca da Steffy e le rivela di amarla. Non solo, Bill afferma di essere disposto a crescere la bambina insieme a lei.

Bill cerca di riconquistare il cuore di Steffy, ma lei ammette di amare solo Liam

Steffy rifiuta il corteggiamento di Bill, affermando di essere innamorata solo di Liam e di voler trascorrere il resto della sua vita al suo fianco. Ma il capo della Spencer Publications continua a insistere e le ricorda che Liam non merita il suo amore. Nonostante queste importanti parole, Steffy decide di mandare via Bill. Dopo di che, la figlia di Ridge confessa quanto accaduto a Brooke, la quale poi ne parla con Hope. Proprio quest’ultima mette al corrente Liam di quanto sta accadendo tra suo padre e sua moglie. Ovviamente il giovane Spencer non prende bene la notizia e resta nuovamente deluso dal comportamento di Bill. Quando Steffy decide di parlargli della conversazione avuta con suo padre, Liam le risponde di essere già al corrente di tutto.

Liam sempre più amareggiato dal Bill e Steffy: il giovane si riavvicina a Hope

Tra Steffy e Liam la situazione peggiora sempre di più. Ormai il giovane Spencer non si fida più della moglie, ma comunque è contento della nascita della loro bambina. Nel frattempo, Bill è sempre più convinto che l’amore che lo lega a Steffy non smetterà mai di esserci. In tutto questo caos, Liam si riavvicina a Hope.