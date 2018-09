Beautiful: ecco quando Liam scopre la verità su Bill e Steffy

Anticipazioni Beautiful: Liam scopre che Steffy l’ha tradito con Bill

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 i telespettatori hanno assistito all’inaspettato tradimento di Steffy nei confronti di Liam. La figlia di Ridge si è fatta consolare dal suocero, Bill. I due hanno trascorso la notte insieme e questo porta loro delle conseguenze. Infatti, il giovane Spencer non resta all’oscuro del tradimento per molto tempo. Liam scopre presto che la moglie l’ha tradito proprio con suo padre. La sconvolgente scoperta avviene nel momento in cui Steffy scopre di essere incinta. La figlia di Ridge annuncia al marito di portare in grembo il loro figlio, ma un grande dubbio: chi è il padre? Anche Bill vorrebbe avere chiarezza su questo particolare. Pertanto, sebbene non voglia creare problemi a Liam, chiede alla giovane Forrester di effettuare un test di paternità. Dopo varie insistenze, Steffy chiede al dottore di eseguire questa prova, attraverso la quale scopre fortunatamente che il padre del suo bambino è Liam. Ma ecco che attraverso questo test il figlio di Bill scopre la verità.

Steffy confessa disperata il suo tradimento con Bill a Liam: il giovane insospettito dal test di paternità scopre la verità

Liam scopre che Steffy ha chiesto al dottore di effettuare un test di paternità. Nella loro casa di Malibu, il giovane Spencer chiede insistentemente spiegazioni alla moglie circa quanto sta accadendo. Infatti, Liam capisce subito che la Forrester è stata a letto con un altro uomo. Nella sua mente spunta subito il nome del fratello Wyatt, con cui Steffy ha già avuto una passata storia d’amore. Ma la giovane nega ciò. Sicuramente, la figlia di Ridge non avrebbe mai voluto che il marito venisse a conoscenza del suo tradimento e lo implora di lasciar perdere, poiché il figlio che porta in grembo è suo. Ma Liam non si dà pace e continua a chiedere spiegazioni, ma purtroppo riceve una risposta spiacevole e inaspettata.

Liam lascia Steffy e la loro casa di Malibu: lo Spencer corre da suo padre

Tra le lacrime, nella loro casa di Malibu, Steffy confessa a Liam di averlo tradito con Bill. La giovane ammette che il tutto è accaduto nella notte in cui lei ha scoperto del bacio del marito e di Sally Spectra. Dopo questa rivelazione, il giovane Spencer appare scioccato e decide subito di lasciare l’abitazione per raggiungere il padre. Steffy tenta di bloccarlo e lui le chiede se è stata costretta o addirittura se Bill le ha fatto assumere dei farmaci. Ma la giovane Forrester nega e Liam scappa dalla casa di Malibu, lasciando la moglie in lacrime disperata.