Beautiful anticipazioni, Steffy e Liam si lasciano: il bacio di Sally cambia tutto

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Liam non stanno più insieme dopo il bacio tra Liam e Sally

Il bacio con Sally si rivela fatale per Liam. Nelle prossime puntate di Beautiful naufraga il matrimonio tra Liam e Steffy. La figlia di Ridge non prende bene il gesto del marito con la sua nemica. Ma è Steffy a rendersi protagonista di qualcosa di imperdonabile. Dopo aver chiesto a Liam del tempo per riflettere su quanto accaduto, Steffy viene consolata dal suocero Bill e i due finiscono a letto insieme. Una notte di passione di cui Steffy si pente immediatamente ma che porta a dei risvolti inaspettati. Dopo aver fatto l’amore con Spencer senior, infatti, Steffy scopre di aspettare un bambino. La giovane è pronta a dire tutto a Liam ma preferisce fare il test del DNA di nascosto.

Bill o Liam? Di chi è il figlio che aspetta Steffy Forrester

Il test di paternità rivela che Steffy aspetta un figlio da Liam. La Forrester tira dunque un sospiro di sollievo: è pronta a tacere per sempre sulla notte passata con Bill. Peccato che Liam trovi in casa il test del DNA: Steffy è costretta a dire tutta la verità. Una verità che fa male a Spencer junior, che si ributta tra le braccia del vecchio amore Hope (tornata in città con il volto di una nuova attrice, Annika Noelle). Il matrimonio tra Steffy e Liam si sgretola ma i due restano uniti per il bene del loro bambino. O è meglio dire bambina, la piccola Kelly, chiamata così in onore della madre di Liam.

Liam e Steffy si lasciano: lui torna con Hope Logan

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Liam e Steffy hanno deciso di restare amici per il bene della figlia. Liam si è sposato con Hope, che a sua volta aspetta un figlio dal ragazzo.