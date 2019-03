Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’11 al 17 marzo 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 11 marzo a domenica 17 marzo 2019

Il triangolo Hope-Liam-Steffy continua a dominare le puntate italiane di Beautiful. Dopo che il matrimonio di Hope e Liam è saltato, Steffy fa visita all’ex marito su consiglio di Ridge. La Forrester chiede a Liam di tornare insieme per il bene della figlia Kelly che sta per nascere. Liam è ancora molto titubante: il suo cuore è diviso in due e non sa quale decisione prendere. Intanto Steffy ha un duro confronto con Bill: nel bel mezzo della discussione la giovane si sente male ed entra in travaglio. Dato il parto prematuro tutti sono in apprensione per la salute di Steffy e soprattutto per quella della piccola Spencer. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 11 marzo

Steffy e Liam hanno un lungo confronto dopo che Hope ha annullato il matrimonio. Steffy prova in tutti i modi a riconquistare l’ex marito ma il ragazzo chiede del tempo per riflettere. Brooke e Ridge continuano a litigare per quanto accaduto al matrimonio di Hope e Liam.

Martedì 12 marzo

Dopo un acceso litigio Bill Spencer licenzia il figlio Wyatt. Subito dopo l’editore ha una nuova discussione con Liam. Quest’ultimo ha deciso di affrontare il padre dopo quanto accaduto. Ma Bill non è pentito e ribadisce la sua intenzione di conquistare Steffy.

Mercoledì 13 marzo

Steffy e Hope si incontrano per parlare di quello che è successo e finiscono per litigare. Ridge va a trovare Liam e lo convince a tornare con la figlia. Bill va da Steffy: i due discutono animatamente. Dopo aver cacciato di casa il suocero, Steffy inciampa e cade a terra.

Giovedì 14 marzo

Dopo la caduta Steffy viene ricoverata in ospedale. La Forrester ha un parto prematuro e si teme per la salute della bambina. Liam corre in ospedale mentre Ridge e Brooke litigano di nuovo. La Logan sogna ancora un matrimonio tra Hope e Liam.

Venerdì 15 marzo

Ridge si reca in ospedale mentre Liam assiste al difficile parto di Steffy. La bambina rischia di morire a causa del cordone ombelicale ma alla fine tutto va per il meglio e dopo una spinta finale nasce la piccola Kelly, chiamata così in onore della defunta madre di Liam.

Sabato 16 marzo

Alla Forrester Creations tutti sono preoccupati per Steffy e la bambina. Hope è sicura che andrà tutto per il meglio e chiede a Pam di organizzare qualcosa di speciale per la nuova arrivata. Nonostante i numerosi problemi Kelly è sana: Liam bacia Steffy e le promette che non la lascerà mai.

Domenica 17 marzo

Ridge vede il bacio tra Liam e Steffy e ne è contento. Subito dopo entra nella stanza d’ospedale per conoscere la sua nipotina.