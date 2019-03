Beautiful anticipazioni: nasce la figlia di Steffy e Liam, Hope in lacrime

Anticipazioni Beautiful: nasce Kelly, la figlia di Steffy e Liam

Dopo varie complicazioni, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, nasce la figlia di Steffy e Liam. Finalmente i due conoscono la loro bambina, Kelly. Sono tante le difficoltà che deve prima affrontare la giovane Forrester. Quest’ultima, dopo una discussione con Bill, cade a terra e finisce in ospedale. Proprio qui il dottor Philips la informa che deve subito affrontare un taglio cesareo. Steffy, però, partorisce naturalmente, con le sue forze. Al suo fianco c’è Liam, che le tiene la mano e la sostiene. Inizialmente la bambina non piange e questo preoccupa non poco i due genitori. Ma ecco che il dottore gli assicura che Kelly sta bene, ha subito solo qualche problema. Liam e Steffy sono felicissimi di accogliere finalmente nella loro vita la piccola. Ridge entra nella stanza e incontra la sua nipotina: “È bellissima”. Dopo di che, sia lui che lo Spencer devono lasciare la camera dell’ospedale, per permettere al dottre di visitare Steffy e Kelly.

Steffy partorisce e nasce Kelly, Liam e Hope si confrontano

In ospedale, Ridge informa Liam di aver già rivelato a tutta la famiglia che è nata Kelly. Dunque, anche Hope ha già saputo della nascita della bambina. Dopo aver parlato con Steffy, la quale lo informa dell’incidente avvenuto a causa di Bill, il giovane Spencer raggiunge la casa di Brooke. Qui non può non affrontare quella che stava per diventare sua moglie. Infatti, ricordiamo che Hope e Liam interrompono le loro nozze quando Wyatt confessa che Bill li ha ingannati. La giovane Logan vuole lasciare libero lo Spencer di decidere se restare a fianco a Steffy, per dare una famiglia a Kelly. Il giovane ammette di voler essere quel padre che lui avrebbe voluto avere. Hope è felice per lui, ma vuole sapere se può avere un futuro con lei o se ha intenzione di ricongiungersi alla sua rivale.

Liam e Hope si lasciano dopo la nascita di Kelly: la Logan lo saluta in lacrime

Liam prova una certa difficoltà nel parlare del suo futuro con Hope. Al momento, non riesce a pensare ad altro che a sua figlia Kelly. A questo punto, la Logan intuisce che Liam è riuscito a perdonare Steffy e non è pronto a rinunciare a lei. Ovviamente Hope avverte una sofferenza molto forte. Nonostante ciò, assicura a Liam che va bene così. Lo Spencer confessa di amarla e Hope non ne dubita. Si abbracciano e la figlia di Brooke non riesce a trattenere le lacrime. Subito dopo, la giovane informa la madre di essersi lasciata con Liam.