Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam non si sposano

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: salta il matrimonio di Hope e Liam

Non c’è pace per Hope e Liam a Beautiful. I due si sono ufficialmente fidanzati, dopo che Spencer ha lasciato Steffy, ma il matrimonio non va in porto. Proprio nel giorno del grande evento – che si tiene a casa di Brooke – Liam scopre la verità sul piano di Bill. A rivelare tutto è Wyatt, presente alla cerimonia in qualità di testimone dello sposo. Il figlio di Quinn ha retto per un po’ il gioco del padre – complice pure i consigli di Katie – ma alla fine ha scelto di dire tutta la verità al fratello. Liam, preso dai sensi di colpa, lascia Hope nel giorno del suo matrimonio e corre da Steffy – la cui gravidanza è agli sgoccioli – per chiarirsi definitivamente. Steffy e Liam sono pronti a tornare insieme: è la volta buona?

Wyatt appoggia il folle piano di Bill Spencer

Wyatt scopre nelle puntate italiane della soap opera il folle piano di Bill di tenere lontani Steffy e Liam. Il figlio di Quinn lo scopre casualmente, origliando alla Spencer Pubblications una conversazione tra il padre e Justin. Wyatt va subito su tutte le furie e Bill chiede al ragazzo di aiutarlo nel suo obiettivo. Ancora una volta Dollar Bill prova a “comprare” il figlio, promettendogli la sua costosa Ferrari in cambio del silenzio. Wyatt all’inizio è titubante, non vuole piegarsi alla richiesta di Bill, ma poi lo appoggia.

Beautiful: Katie consiglia a Wyatt di restare in silenzio

Wyatt vuole dire tutta la verità a Liam ma Katie lo ferma. Il giovane Spencer si confida con la sua amante che, inaspettatamente, appoggia l’ex marito Bill. Katie ritiene che tutto è successo per lo sbaglio di Steffy e che Liam e Hope sono decisamente più compatibili. Per questo la sorella di Brooke invita Wyatt a tacere. Inizialmente Wyatt resta in silenzio ma poi, preso dai sensi di colpa, ammette tutto durante il matrimonio di Hope e Liam che alla fine non viene più celebrato.