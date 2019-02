Anticipazioni Beautiful: Wyatt scopre il piano di Bill e lo aiuta a riconquistare Steffy

Beautiful anticipazioni: Wyatt scopre il piano di Bill su Liam e Steffy

Le bugie hanno le gambe corte… soprattutto a Beautiful! E così presto Wyatt scopre nelle puntate italiane della soap opera il folle piano di Bill di tenere lontani Steffy e Liam. Il figlio di Quinn lo scopre casualmente, origliando alla Spencer Pubblications una conversazione tra il padre e Justin. Wyatt va subito su tutte le furie e Bill chiede al ragazzo di aiutarlo nel suo obiettivo. Ancora una volta Dollar Bill prova a “comprare” il figlio, promettendogli la sua costosa Ferrari in cambio del silenzio. Wyatt all’inizio è titubante, non vuole piegarsi alla richiesta di Bill, ma poi lo appoggia, complice pure il pensiero di Katie.

Beautiful: Katie consiglia a Wyatt di restare in silenzio

Wyatt vuole dire tutta la verità a Liam ma Katie lo ferma. Il giovane Spencer si confida con la sua amante che, inaspettatamente, appoggia l’ex marito Bill. Katie ritiene che tutto è successo per lo sbaglio di Steffy e che Liam e Hope sono decisamente più compatibili. Per questo la sorella di Brooke invita Wyatt a tacere. E alla fine il ragazzo tiene per sé il segreto di Bill mentre Ridge – scioccato dalla notizia del matrimonio di Hope e Liam – indaga sulla faccenda. Lo stilista è convinto che Bill abbia tramato contro Liam ma non riesce ad ottenere le prove che cerca.

Brooke aiuta Hope con i preparativi per il matrimonio

Intanto a Beautiful Brooke aiuta Hope con l’organizzazione del matrimonio con Liam, che si terrà proprio a casa della Logan. L’evento divide Brooke e Ridge mentre Steffy accusa Hope di averle rubato il marito.