Beautiful anticipazioni: Liam vuole sposare Hope, la reazione di Steffy e Ridge

Anticipazioni Beautiful: Liam fa la sua proposta di matrimonio a Hope, Steffy confusa

Brutta sorpresa per Steffy nelle prossime puntate di Beautiful. Stando alle ultime anticipazioni, Liam decide di sposare Hope, dopo aver parlato con Wyatt. Infatti quest’ultimo, convinto da Bill, comunica al fratello di essere a conoscenza di alcuni incontri segreti tra il loro padre e Steffy. Liam chiede così spiegazioni alla moglie, con cui avrebbe voluto formare una famiglia. La giovane Forrester confessa al marito di aver incontrato Bill, ma per questioni legate alla casa. In realtà, la figlia di Ridge incontra il capo della Spencer Publications per parlare della situazione di Taylor. Quest’ultima ha tentato di uccidere Bill e Steffy lo convince a non denunciarla. Liam, sicuro ormai di non potersi più fidare della moglie e non conoscendo i fatti reali, sceglie di voltare definitivamente pagina con Hope. Il giovane Spencer fa la sua proposta di matrimonio alla figlia di Brooke, che non può non accettare. I due si lasciano così andare alla passione, mentre Steffy non riesce a comprendere il passo indietro di Liam.

Steffy e Hope hanno un acceso confronto dopo la proposta di matrimonio di Liam

Liam è sicuro, a causa della confessione di Wyatt, che Bill e Steffy stiano mandando avanti una relazione segreta. La giovane Forrester, inconsapevole di ciò che sta realmente accadendo, non riesce a comprendere il motivo per cui il marito abbia fatto un passo indietro con lei. Così corre a casa di Brooke, dove Hope la informa di aver accettato la proposta di matrimonio di Liam. Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, Steffy non reagisce molto bene. La figlia di Ridge è convinta che la Logan abbia approfittato di questo loro momento di crisi per conquistare Liam. Tra le due rivali scoppia così un acceso confronto. Ed ecco che anche Ridge viene a conoscenza di quanto sta accadendo.

Liam rivela a Ridge di aver annullato il matrimonio con Steffy: il Forrester reagisce male

Nel frattempo, Liam raggiunge Ridge, il quale sa già della decisione del giovane di annullare definitivamente il matrimonio con Steffy. Il Forrester affronta duramente il genero e così, anche in questo caso, è inevitabile un acceso scontro. Lo Spencer conferma di aver firmato i documenti dell’annullamento e subito dopo informa Ridge di aver chiesto a Hope di convolare a nozze. Il Forrester non reagisce affatto bene a questa notizia, consapevole del fatto che Steffy potrebbe soffrire come non mai.