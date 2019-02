Anticipazioni Beautiful: Liam chiede a Hope di sposarlo, la Logan in lacrime

Beautiful anticipazioni: Liam lascia definitivamente Steffy e fa la proposta di matrimonio a Hope

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un’importante svolta nella vita di Liam e Hope, che non può che far soffrire Steffy. Il giovane Spencer chiede alla Logan di ricominciare insieme e di diventare sua moglie. Il figlio di Bill fa, dunque, la sua proposta di matrimonio a Hope, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Liam arriva a prendere questa decisione, in realtà, dopo aver parlato con Wyatt. Quest’ultimo confessa al fratello che tra Steffy e Bill c’è ancora qualcosa e che continuano a vedersi di nascosto. Il figlio di Quinn, però, sta semplicemente portando avanti il piano del padre. Alla Spencer Pubblications Bill rivela a Wyatt di essersi visto nuovamente con Steffy dietro le spalle di Liam. Convinto che sia la cosa giusta, il giovane mette Liam al corrente della situazione, che in realtà fa solo parte del piano di Bill. Quest’ultimo è disposto a tutto pur di allontanare Steffy da Liam e, anche questa volta, riesce nel suo intento.

Liam furioso con Bill e Steffy: lo Spencer chiude definitivamente con la moglie

Liam decide di tornare insieme a Steffy, per poter dare alla loro bambina una vera famiglia. Ma questa volta a bloccarlo ci pensa Wyatt, convinto che il padre si stia vedendo di nascosto con la Forrester. Di fronte a questa sconvolgente confessione, Liam non riesce a trattenere la rabbia e subito corre da Steffy. Quest’ultima è sicura che il marito sia finalmente tornato a casa ed è felice di riaccoglierlo. Ma Liam, in realtà, vuole definitivamente chiudere con lei. Lo Spencer chiede alla moglie se si è più incontrata con Bill. La giovane non può dire di no e conferma anche che tra loro c’è stato un abbraccio. Ma sappiamo dalle anticipazioni che Steffy incontra Bill solo per parlare di Taylor, che ha tentato di ucciderlo. Non conoscendo la verità, Liam lascia Steffy definitivamente e corre da Hope.

Liam chiede a Hope di diventare sua moglie: la Logan accetta

Non appena Hope vede Liam lo informa di voler accettare il suo ritorno con Steffy. Ma ecco che il giovane Spencer le confessa quanto gli ha rivelato poco prima Wyatt. Dopo di che, dichiara di essere contento di avere comunque al suo fianco una persona come lei e le chiede di diventare sua moglie. “Sposami” chiede Liam a Hope. Quest’ultima si commuove e non può non accettare la proposta di matrimonio.