Puntate Beautiful: Liam decide di tornare da Steffy, ma Wyatt lo blocca

Beautiful Anticipazioni: Liam decide di tornate con Steffy, ma Bill mette in atto un piano

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, accade qualcosa di inaspettato. Sappiamo che Bill è disposto a tutto pur di vivere a fianco di Steffy e questa volta, al fine di allontanarla da Liam, chiede a Wyatt di intromettersi. Il figlio di Quinn raggiunge il padre alla Spencer Pubblications e gli comunica di aver chiuso la sua storia d’amore con Katie. Bill è convinto che il figlio abbia preso la scelta migliore, ma ora deve mostrargli la sua lealtà in un altro modo. Bill rivela a Wyatt che, in realtà, Steffy non è sincera con Liam. Il giovane non crede alle parole del padre, ma ecco che quest’ultimo riceve una chiamata della giovane Forrester. La ragazza chiede a Bill di incontrarsi e lo ringrazia poiché sta continuando a mantenere il loro segreto. Il capo della Spencer Pubblications fa ascoltare la chiamata a Wyatt, il quale resta sorpreso di fronte alle paole di Steffy. In realtà, noi sappiamo già il motivo per cui Steffy fa questa chiamata. La figlia di Ridge, quando parla di segreto, si riferisce a quanto accaduto con Taylor.

Liam decide di tornare a casa da Steffy, Wyatt però gli fa una rivelazione sconvolgente

Steffy ringrazia Bill per aver mantenuto il loro segreto, riferendosi alla confessione fatta da Taylor. Wyatt, però, non sa cosa sia accaduto tra loro e suo padre gli fa credere di avere una relazione segreta con la Forrester. Una scoperta inaspettata quella che Wyatt crede di aver fatto. Nel frattempo, Liam sembra voler dare una possibilità a Hope, quando poi improvvisamente rivela a Ridge di essere pronto a tornare a casa da Steffy. Il giovane è deciso a formare una famiglia insieme alla Forrester, che presto diventerà madre della loro bambina. Ma ecco che Wyatt lo blocca, rivelandogli quanto scoperto.

Wyatt crede alle parole di Bill e confessa a Liam quanto scoperto

Wyatt, convinto da Bill, è sicuro che Steffy stia giocando dietro le spalle di Liam. Il giovane rivela al fratello di aver scoperto questa situazione. In particolare, Wyatt dichiara che la Forrester continua a vedersi con il loro padre. A questo punto, la situazione è destinata a cambiare nuovamente e dalle anticipazioni sappiamo che Liam fa un passo indietro!