Puntate Beautiful: Steffy ha un incidente per colpa di Bill

Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam scoprono il piano di Bill, lui non perde le speranze

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Steffy ha un incidente a causa di Bill! Facendo il punto della situazione, il capo della Spencer Publications è riuscito a dividere i due futuri genitori, sfruttando la complicità di Wyatt. Quest’ultimo, però, ha scoperto che in realtà tra suo padre e Steffy non c’è una relazione segreta e così inizia ad avere dei forti sensi di colpa. Il figlio di Quinn non riesce a sopportare il fatto che attraverso l’inganno di Bill sia riuscito a dividere Steffy e Liam, il quale si è riavvicinato a Hope. I due sono pronti a convolare a nozze, quando poco prima della cerimonia Wyatt svuota il sacco. Il figlio di Quinn confessa che, in realtà, questo matrimonio si basa sull’inganno, in quanto Liam è convinto che Steffy si veda segretamente con Bill. A questo punto, sia lo Spencer che Hope decidono di interrompere le nozze. Liam non può fare a meno di chiedere spiegazioni al padre, con cui ha un forte scontro. Ma pare che Bill non sia ancora pronto a lasciare andare Steffy. L’uomo è, infatti, convinto che siano fatti per stare insieme.

Steffy ha un forte scontro con Bill: la Forrester inciampa e cade

Bill è convinto che l’amore della sua vita sia Steffy e che Liam debba stare con Hope. Il capo della Spencer Publications corre dalla giovane Forrester per ribadirle i suoi sentimenti. Questa volta la figlia di Ridge non gli permette di dare altre spiegazioni. Bill ammette di aver messo in atto questo piano solo per lei, per l’amore che prova nei suoi confronti. Ma Steffy è convinta che l’uomo sia solo un pazzo e così lo caccia fuori da casa sua. La figlia di Ridge lo minaccia di chiamare la polizia e così Bill è costretto a lasciare l’abitazione. Steffy sbatte così la porta, non appena lo Spencer se ne va, e inciampa.

Steffy teme di aver perso la bambina dopo essere caduta a causa di Bill

Steffy, dopo il violento scontro con Bill, ha un incidente. La giovane Forrester inciampa a cade sul pavimento. La caduta è abbastanza forte, tanto che la figlia di Ridge teme di aver causato dei problemi alla sua bambina. Fortunatamente in ospedale le assicurano che la piccola sta bene. Ma il dottore le comunica che deve subito partorire, in quanto poi potrebbe essere troppo tardi.