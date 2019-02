Anticipazioni Beautiful: Liam scopre l’inganno di Bill e torna con Steffy

Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy tornano insieme, salta il matrimonio con Hope

Liam sta per scoprire l’inganno di Bill Spencer a Beautiful. Come i telespettatori ben sanno, l’editore fa credere al figlio e a Wyatt di avere una relazione clandestina con Steffy Forrester. Questo spinge Liam tra le braccia di Hope, che riceve addirittura un’inaspettata proposta di matrimonio dal ragazzo. Ma proprio durante il giorno delle nozze Liam scopre, grazie a Wyatt, che tra Bill e Steffy non c’è stato più niente dopo quelle notte di passione. Liam ferma quindi la cerimonia: la sua proposta di matrimonio si è fondata su una bugia. Una decisione, quella di interrompere tutto, che Hope condivide: la figlia di Brooke vuole stare con Liam senza inganni e sotterfugi. Subito dopo aver annullato l’evento Liam incontra Steffy, che è in dolce attesa.

Nasce la figlia di Liam e Steffy: la piccola Kelly

Liam e Steffy si chiariscono e la figlia di Ridge invita il marito a dimenticare tutto e a tornare a casa. Prima di prendere una decisione definitiva, però, Liam si reca alla Spencer Pubblications per un confronto con Bill, con il quale ormai il rapporto è logorato. Subito dopo Steffy entra in travaglio: in ospedale nasce la piccola Kelly, chiamata così in onore della madre defunta di Liam. La nascita della bambina sancisce la reunion tra Liam e Steffy, che tornano a vivere insieme. Con buona pace di Hope Logan che, distrutta dal dolore, lascia andare una volta per tutte il suo grande amore. A sostenerla in questo momento difficile c’è Brooke, che ha fatto il possibile per organizzare in fretta e furia il matrimonio di Hope e Liam.

Bill Spencer toglie l’eredità ai figli Wyatt e Liam

Nel frattempo Bill decide di togliere l’eredità a Wyatt, che non ha appoggiato il suo complotto. Wyatt – spinto da Katie – ha inizialmente deciso di non dire nulla a Liam ma poi, preso dai sensi di colpa, spiffera tutto. Questo porta Wyatt a perdere definitivamente il suo posto di lavoro alla Spencer Pubblications e la conseguente eredità.