Beautiful anticipazioni, Steffy: parto d’urgenza dopo l’incidente

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha un incidente dopo aver discusso con Bill e finisce in ospedale

Nelle prossime puntate di Beautiful per Steffy ci sono delle gravi complicanze dopo l’incidente causato da Bill. Scendendo nel dettaglio, la giovane Forrester ha una dura discussione con lo Spencer, il quale ha messo in atto un piano per allontanarla definitivamente da Liam. Wyatt mette al corrente tutti su quanto ha fatto Bill, poiché si sente in colpa. A questo punto, il figlio di Quinn interrompe le sue nozze con Hope e decide di cercare un chiarimento con Steffy. Ma, intanto, Bill corre dalla figlia di Ridge a cui cerca di spiegare cos’è realmente accaduto. L’uomo ammette di aver ingannato Wyatt solo per dimostrarle quanto la ama. Steffy, però, è stanca di essere manipolata e così ordina a Bill di lasciare immediatamente casa sua. Dopo di che, sbatte la porta e inciampa, finendo a terra. Un incidente molto rischioso quello di Steffy, la quale pensa subito alla salute della bambina che porta in grembo. La giovane Forrester viene portata in ospedale e qui scopre che deve subito essere operata per far nascere la piccola.

Steffy e Liam: la loro bambina rischia di morire, parto d’urgenza per la Forrester

In ospedale arriva anche Liam, il quale viene messo al corrente dal medico su quanto è accaduto. Il dottore annuncia di dover subito effettuare un taglio cesareo, in quanto la frequenza cardiaca della bambina sta rallentando. Non solo, la pressione del cordone ombelicale sta causando non pochi problemi alla figlia di Liam e Steffy. Quest’ultima appare molto spaventata per quanto sta accadendo, ma a sostenerla ci pensa il giovane Spencer. Il figlio di Bill è sicuro che la sua ex moglie riuscirà a mettere al mondo la loro bambina, in quanto lui continuerà a starle accanto. Ma ecco che a Steffy inizia ad avere l’istinto di spingere e così cerca di mettere al mondo la piccola in modo naturale.

Liam sostiene Steffy durante il parto: dopo tante difficoltà nasce la piccola Kelly

Tante complicanze per Steffy, che è ormai giunta alla fine della sua gravidanza. Finalmente ha la possibilità di conoscere la sua bambina, ma ciò avviene solo dopo aver superato i vari problemi che si presentano durante il parto. Liam non lascia la sua mano neanche per un secondo. Vi anticipiamo che Kelly ha de liquido amniotico all’interno dei suoi polmoni, dunque inizialmente non piange. Questo preoccupa non poco i due neo genitori, che poi riescono finalmente a stringere tra le loro braccia la loro bambina, sana e salva.