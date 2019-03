Beautiful anticipazioni americane: il funerale di Caroline

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Caroline è morta

Caroline Spencer è morta nelle puntate americane di Beautiful. La stilista è deceduta a causa del cancro che per anni l’ha perseguitata. La morte della nipote di Bill è avvenuta lontano dalle scene: a comunicarlo è stato Thomas, tornato a Los Angeles con il figlio Douglas. Padre e figlio sono affranti dopo la scomparsa di Caroline e cercano conforto nella famiglia Forrester. Thomas decide di organizzare una veglia funebre in memoria di Caroline: un momento toccante durante il quale vengono ricordate le doti e le qualità della creativa. Thomas rammenta la prima volta che l’ha vista e di come ne sia rimasto subito ammaliato. A questo momento emozionante partecipa anche Ridge Forrester, che in passato è stato sposato con Caroline.

Hope vicina a Douglas, il figlio di Caroline e Thomas

Nelle ultime puntate di Beautiful, il piccolo Douglas è disperato per la morte della madre. L’unica che riesce a calmarlo è Hope Logan, che come il bambino non sta vivendo un momento facile. Hope ha perso la figlia Beth: la ragazza crede che la piccola sia morta ma in realtà è stata adottata inconsapevolmente da Steffy, che ha voluto regalare una sorellina a Kelly. Douglas e Hope cominciano a legare e questa unione non passa inosservata a Taylor, tornata ormai a Los Angeles in pianta stabile.

Sally e Thomas si rivedono a Beautiful

Dopo la morte di Caroline Sally e Thomas si rivedono: la Spectra è però felicemente impegnata con Wyatt. Quest’ultimo non è turbato dall’incontro tra i due e cerca di dare il proprio sostegno al giovane Forrester, che ora ha un nuovo volto, quello dell’attore Matthew Atkinson.