Beautiful anticipazioni americane: ecco come è morta Caroline

Anticipazioni americane Beautiful: Caroline è morta, la triste notizia

Sono davvero tristi le ultime anticipazioni americane di Beautiful, che vedono protagonista Caroline. Ebbene la bella Spencer, purtroppo, è morta a New York. Da qualche tempo, la nipote di Bill si era trasferita, ma la sua mancanza a Los Angeles si avvertiva. Ora si sente più che mai, soprattutto per alcuni protagonisti. In particolare, vedremo Ridge ricordare i momenti trascorsi con Caroline, con cui ha formato per qualche tempo una vera e propria coppia. Ma non solo, anche Bill non può non spendere parole bellissime nei confronti della nipote. Tutti si riuniscono a casa di Ridge e Brooke per parlare di quanto accaduto alla giovane Spencer. Eric, Taylor, Steffy e il resto dei protagonisti ricordano con molto affetto Caroline. Una vera e propria perdita per i fan della nota soap americana. Sono tanti i telespettatori che di fronte alla notizia si sono lasciati andare a commenti molto duri nei confronti di chi ha preso questa triste scelta. Pertanto, sembra proprio che l’attrice Linsey Godfrey non tornerà più a lavorare nella soap. Ma com’è morta Caroline a New York?

Thomas torna a Los Angeles con Douglas e spiega com’è morta Caroline

I primi a ricevere la triste notizia sulla morte di Caroline sono Taylor e Bill. Entrambi vengono informati della dura perdita e tutti i personaggi si riuniscono a casa di Brooke e Ridge. Proprio mentre la madre di Steffy si mostra preoccupata per Thomas e Douglas, ecco che entrambi appaiono inaspettatamente. Padre e figlio tornano ufficialmente a Los Angeles, dove vengono accolti da tutti a braccia aperte. Ognuno dei presenti dice qualche parola carina a Thomas, anche Sally, che un tempo l’aveva lasciato andare proprio per permettergli di stare accanto a Caroline. Il giovane Forrester rivela a tutti che la Spencer è morta a causa di un inaspettato coagulo di sangue.

Caroline è morta: le ultime anticipazioni americane deludono i telespettatori

Una triste notizia quella che ci danno oggi le anticipazioni americane. Già da qualche giorno girava in rete lo spoiler riguardante la morte di Caroline, ma ancora non c’erano state conferme. La puntata andata in onda questa sera in America ha chiarito ogni dubbio. Caroline è morta a causa di un coagulo di sangue e rivelarlo è lo stesso Thomas. La notizia, però, ha intanto deluso i telespettatori. A detta del pubblico americano, la soap avrebbe potuto far tornare il Forrester a Los Angeles senza far morire la nipote di Bill.