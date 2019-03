Anticipazioni Beautiful puntate americane: Caroline è morta?

Beautiful anticipazioni puntate americane: terribili notizie, Caroline è morta?

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano terribile notizie. Non è stato confermato, ma sembra proprio che Caroline muoia. Al momento, tutti gli indizi portano alla certezza di questa tragica notizia. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle ultime puntate americane andate in onda, Taylor e Bill ricevono entrambi una telefonata che li distrugge. Steffy chiede subito alla madre cosa sta accadendo, ma non c’è ancora una risposta. Gli spoilers annunciano la morte di uno dei personaggi della nota soap, ma non è ancora indicato il nome. Eppure tutti gli indizi sembrano confermare che a perdere la vita sia proprio Caroline. Innanzitutto, le anticipazioni annunciano che nelle prossime puntate tutte le famiglie saranno devastate da questa terribile notizia. Stiamo parlando dei Forrester, Logan e Spencer. A legare tutte e tre sarebbe proprio Caroline. Oltre ciò, Bill inizierà a sentirsi in colpa per aver usato la nipote per ottenere in passato i suoi scopi. Ricordiamo che lo Spencer rivelò a Thomas che a Caroline era stata diagnosticata una malattia terminale. Una menzogna che riportò il figlio di Ridge tra le braccia della giovane Spencer.

Caroline è morta? Tutti gli indizi sembrano indicare questa tragica perdita

Tra gli indizi più importanti che andrebbero a confermare la morte di Caroline ci sarebbe anche quello riguardante il ritorno di Thomas. Come vi abbiamo già anticipato, il figlio di Ridge tornerà a Los Angeles insieme al piccolo Douglas. Probabilmente il giovane sentirà la necessità di avere al suo fianco la sua famiglia dopo la presunta perdita di Caroline. Sembra impossibile che quest’ultima lasci andare via Thomas insieme al suo bambino. Pertanto, come vi abbiamo già rivelato, tutti gli indizi sembrano confermare questa tragica notizia.

Taylor e Bill ricevono una terribile notizia: si tratta della morte di Caroline?

Un personaggio della nota soap americana ha perso la vita. Non è ancora stato annunciato il nome, ma tutti sembra fare riferimento proprio a Caroline. Sono molti i protagonisti che si mostreranno distrutti di fronte a questa inaspettata notizia, in particolare Bill, il quale si sentirà in colpa. La giovane Spencer potrebbe essere morta in un incidente o per una malattia. Non ci resta che attendere per scoprire la verità!