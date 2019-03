Beautiful puntate America, Thomas torna: riavvicinamento con Hope

Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di Thomas Forrester, Hope vicina a Douglas

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Thomas Forrester, interpretato questa volta da Matthew Atkinson. Il giovane tornerà a Los Angeles e si riunirà alla sua famiglia, in particolare con Ridge e Taylor. Non sappiamo ancora se incontrerà Steffy, in quanto quest’ultima lascerà presto gli Stati Uniti per raggiungere Parigi insieme a Kelly e Phoebe. Nel frattempo, il ragazzo sembrerà disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Sally, impegnata con Wyatt. Il giovane Forrester avrà ancora l’amaro in bocca per quanto accaduto in passato. Ricordiamo che, a causa di un piano ideato da Bill, Thomas aveva lasciato Sally per tornare insieme a Caroline e al loro bambino Douglas. Ora il Forrester farà il suo ritorno senza la Spencer, ma con suo figlio. Proprio la presenza del piccolo riuscirà a riavvicinarlo, invece, a Hope. Quest’ultima continua a soffrire per la morte della sua bambina, Beth, avvenuta durante il parto. Dopo aver assistito alla partenza di Phoebe, a cui si lega particolarmente, la Logan inizierà ad avvertire un legame anche con Douglas.

Thomas torna a Los Angeles: riavvicinamento con Sally o con Hope?

Ricordiamo che la figlia di Hope e Liam, in realtà, non è morta. La piccola è stata adottata, inconsapevolmente, da Steffy. Si tratta, infatti, di Phoebe. A mettere in atto questo crudele piano è il dottor Reese, il quale deve saldare un importante debito. Il medico si fa aiutare da Florence, che finge di essere la madre naturale della bambina. Proprio questa ragazza si mette tra Wyatt e Sally. Flo è, infatti, l’ex fidanzata dello Spencer. Bisognerà prestare attenzione a questo particolare, visto il ritorno di Thomas. Sally potrebbe avvertire la vicinanza tra Wyatt e Florence e riavvicinarsi così al Forrester. Ma, intanto, gli spoilers parlano anche della vicinanza tra Thomas e Hope!

Il ritorno di Thomas a Los Angeles accende nuovi colpi di scena

Il ritorno di Thomas potrebbe, dunque, creare nuovi scenari amorosi a Los Angeles. Gli spoilers lo vedono cercare un confronto con Sally, ma anche vicino a Hope. Quest’ultima svilupperà un forte legame con Douglas e, dunque, inizierà a trascorrere molto tempo insieme al Forrester.