Beautiful anticipazioni americane, Bill bacia Brooke: Ridge scopre tutto

Anticipazioni americane Beautiful: Bill bacia Brooke e Steffy li scopre

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un bacio tra Bill e Brooke. Un tradimento per Ridge, il quale scopre tutto grazie a Steffy. Facendo il punto della situazione, ormai la Logan sa come Katie e Thorne hanno vinto la causa sulla custodia di Will. Dietro la loro vittoria c’è proprio Ridge. Quest’ultimo chiede al giudice McMullen di ricambiare un suo favore del passato, facendo perdere la causa a Bill. Brooke scopre tutto attraverso alcuni messaggi sul cellulare di suo marito e lo smaschera subito, sia a lui che al giudice. Dopo aver affrontato Ridge, la Logan ne parle subito con il padre di Will a cui fa presente la verità. L’interesse di Bill si poggia subito su Brooke, a cui rivela di essere rimasto solo. A seguito del tradimento con Steffy, si sente di aver perso proprio tutto. Ha soldi e potere, ma non ha amore. Inoltre, Bill ammette che amerà per sempre Katie, in quanto madre di suo figlio, ma per lui Brooke resterà sempre la donna della sua vita.

Bill si riavvicina a Brooke, ma lei lo respinge per essere fedele a Ridge

Bill in Brooke vede la donna che può sempre capirlo e che gli dirà sempre la verità. Dopo di che, si avvicina e la bacia. Proprio in quel momento apre la porta Steffy, la quale assiste al bacio. La Logan chiede allo Spencer di concentrarsi sulla custodia di Will e di non pensare a lei, in quanto è sposata con Ridge. Dopo quanto visto, la figlia di Taylor corre da suo padre e gli confessa di aver assistito a un bacio tra Bill e Brooke. Ovviamente il Forrester si infuria di fronte a tale notizia e affronta subito alla moglie, a cui chiede come ha potuto schierarsi dalla parte del suo nemico.

Ridge scopre che Brooke ha baciato Bill e hanno un duro confronto

Brooke rivela di non essere schierata da nessuna parte ma di volere solo le cose giuste per Will. La donna poi dichiara di non aver detto nulla allo Spencer del suo accordo con il giudice McMullen. Ma il Forrester è furioso con la moglie e si chiede come lei abbia potuto riavvicinarsi a Bill.