Beautiful puntate America: Brooke fa un’inaspettata scoperta su Ridge

Beautiful anticipazioni americane: Brooke scopre il gioco sporco di Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Brooke fa una scoperta per lei inaspettata su Ridge. Scendendo nel dettaglio, nelle prossime puntate vedremo due gruppi ben contrapposti. Da una parte ci sono Thorne, Katie e Ridge, che riescono a togliere la custodia di Will a Bill. Dall’altra, invece, vi sono Brooke, Liam e Wyatt pronti a sostenere il capo della Spencer Publications. Inaspettatamente, la madre di Hope si schiera dalla parte di Bill. Brooke è, infatti, convinta che lo Spencer non dovrebbe perdere la custodia di Will, in quanto quest’ultimo ha bisogno della presenza del suo vero padre. Katie sposando Thorne spera di formare la famiglia che tanto desidera per il suo bambino. Intanto, Ridge vede questo caso come un’ottima occasione per vendicarsi contro Bill. Per raggiungere il suo obbiettivo, il Forrester decide di parlare con il giudice McMullen, il quale deve prendere la decisione finale su questo caso. Tra loro c’è un’amicizia e Ridge in passato gli ha fatto un favore molto importante. Per il giudice è arrivato il momento di ricambiare. McMullen decide di accettare la richiesta del Forrester e toglie la custodia di Will e Bill.

Brooke scopre la verità sulla causa di Bill: Ridge convince il giudice a far vincere Katie

Brooke si trova a casa con Ridge, mentre quest’ultimo fa la doccia. Proprio in questo momento la Logan nota dei messaggi di McMullen sul cellulare del Forrester. A questo punto, la madre di Rick comprende che i due si conoscono. Velocemente prende il numero del legale e lo segna sul suo cellulare. Dopo di che raggiunge lo studio del giudice. Qui Brooke rivela a McMullen di aver scoperto la verità: Ridge l’ha convinto a far perdere la causa a Bill. Inizialmente, l’uomo si difende affermando di aver preso la decisione finale in base a quanto visto. Ma Brooke sembra avere le prove.

Brooke affronta il giudice McMuller: la Logan è furiosa

Brooke ha tra le mani la prova che Ridge e McMullen già si conoscevano. Per dimostrarlo direttamente al giudice inizia a far squillare il suo telefono, facendogli notare di aver preso il suo numero dal cellulare del Forrester. La Logan mette così alle strette il giudice e gli chiede apertamente: “Hai aiutato Ridge a far perdere a Bill suo figlio!”