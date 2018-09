Anticipazioni Beautiful puntate americane: il gioco sporco di Ridge

Beautiful puntate americane: l’inaspettata scelta di Ridge contro Bill

Questa volta a sorprenderci, nel corso delle puntate americane di Beautiful, con un piano subdolo non è Bill ma Ridge! Infatti, il Forrester decide di intromettersi nella causa che vede Katie e Thorne contro lo Spencer. La coppia ha intenzione di togliere la custodia di Will a Bill. E mentre Brooke è contro la decisione della sorella, Ridge è disposto a tutto pur di andare contro al suo rivale di sempre. Scendendo nel dettaglio, il Forrester si reca dal giudice McMullen che dovrà decidere sulla custodia dello Spencer. Si tratta di un suo caro amico, a cui in passato ha fatto un favore. Pertanto, ora pare sia giunto il momento che il giudice ricambi con Ridge. McMullen chiede così al Forrester cosa vuole che faccia. Il padre di Steffy vorrebbe che l’uomo andasse contro Bill in tribunale, facendo vincere facilmente Katie e Thorne. Il giudice non è sicuro di poter fare questo favore all’amico, in quanto si tratta di una questione abbastanza seria. Nonostante ciò, Ridge lo ringrazia per non avergli subito detto di no e spera che possa fargli questo importante favore.

Ridge cerca di convincere il giudice McMullen a favorire Katie e Thorne in tribunale

Non appena Ridge se ne va, McMullen resta solo nel suo studio e lotta con la sua coscienza. Il giudice non sa cosa fare, in quanto rischia di rovinare anche la sua carriera. Il Forrester, durante il loro incontro, gli spiega che Bill non è un buon padre e il piccolo Will dovrebbe seguire un altro esempio. In questo modo, Ridge ha dimostrato di essere in realtà molto simile al suo grande rivale. Intanto, alla Spencer Publications Justin consiglia Bill a non provare a comprare il giudice. Infatti, anche lo Spencer ha la stessa idea di Ridge. Brooke arriva sul posto e Justin li lascia soli. Qui i due si confrontano e pensano a come possono agire. La Logan è convinta che Will debba avere l’opportunità di avere nella sua vita il papà. Questa presa di posizione di Brooke è abbastanza rischiosa, in quanto Ridge potrebbe infastidirsi.

Bill e Brooke di nuovo vicini: i due si uniscono contro la decisione di Katie e Thorne

Bill e Brooke si vedono in segreto per parlare della questione. Se Ridge dovesse venire a conoscenza dei loro piano sicuramente si infurierebbe. La Logan è molto preoccupata per questa eventualità. Tra lei e lo Spencer c’è anche stato un bacio. In particolare, Bill per ringraziarla la bacia. La scelta presa da Katie e Thorne sta sconvolgendo un po’ la trama della soap.