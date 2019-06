Battiti Live 2019 su Italia 1: tutti i cantanti della prima puntata

Tutto è pronto per Battiti Live 2019. A condurre la 17esima edizione dell’evento musicale itinerante, che anche quest’anno vedrà sullo scenografico palco alcuni dei nomi più amati della musica pop italiana, saranno Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri. Il grande show dell’estate, organizzato da Radionorba, partirà domenica 30 giugno dalla suggestiva piazza Marina Piccola di Vieste e sarà trasmesso da Italia 1 dal prossimo 10 luglio con cinque appuntamenti in prima serata. Inviata speciale tra il pubblico, che potrà rivolgere direttamente delle domande ai cantanti, sarà la la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Il corpo di ballo che accompagnerà le performance degli artisti sarà guidato da Federica Posca, con la partecipazione, fra gli altri, del ballerino Bryan Ramirez direttamente da Amici di Maria De Filippi.

Mahmood, Il Volo, Giusy Ferreri e tutti i cantanti del primo appuntamento di Battiti Live 2019

Tanti nomi di spicco per il debutto della nuova edizione di Battiti Live di Radionorba. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco ci sono Mahmood, vincitore di Sanremo e secondo classificato all’Eurovision, il trio pop-lirico Il volo, che quest’anno festeggia il decennale di carriera, ma anche Gigi D’Alessio, reduce dal successo come coach nell’ultima edizione di The Voice of Italy. Con lui ci saranno anche il collega rap Gué Pequeno, Gabri Ponte, Irama, Mondo Marcio, Luchè e Fred De Palma con la bella cantante spagnola Ana Mena e la band salentina Boomdabash che probabilmente si esibirà sulle note della hit cantata con Alessandra Amoroso. Ovviamente non possono mancare le voci femminili e la voce della regina dei tormentoni Giusy Ferreri con la sua inarrestabile Jambo (QUI il significato del brano). Nella prima puntata ci saranno, inoltre, la cantautrice Levante e la sempre più sensuale Elodie. Di seguito l’elenco di tutti i nomi dei cantanti.

Mahmood

Il Volo

Gigi D’Alessio

Gué Pequeno

Boomdabash

Giusy Ferreri con Takagi & Ketra

Irama

Elodie

Levante

Mondo Marcio

Fred De Palma con Ana Mena

Luchè

Gabry Ponte

Radionorba Battiti Live 2019: i prossimi appuntamenti

Dopo il debutto del 30 giugno a Vieste, trasmesso da Italia 1 il 10 luglio, Battiti Live 2019 con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri approderà il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari.